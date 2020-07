Tassi dei mutui: a maggio 2020 un nuovo minimo storico

I tassi medi dei mutui hanno fatto registrare un nuovo minimo storico a maggio. A riportare la notizia è un recente articolo di Immobiliare.it, che fa il punto sull’andamento dei tassi negli ultimi anni.

Secondo quanto messo in luce da una recente studio dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana, a maggio i tassi medi sui mutui per l’acquisto di abitazioni sono infatti scesi all’1,33%. Un calo che pesa ancora di più se paragonato ai livelli pre-crisi economica del 2017, quando gli interessi si attestavano al 5,72%. Non solo, ma il tasso medio sul totale dei prestiti è fermo al 2,40%, ben lontano dal 6,18% del 2007. Valori decisamente contenuti anche sul fronte dei tassi medi sui nuovi finanziamenti alle imprese, che non hanno superato l’1,07%.

Prestiti in aumento nell’ultimo anno

Secondo l’istantanea scattata da Abi, i prestiti a famiglie e imprese risultano in aumento dell’1,5% rispetto allo scorso anno e oggi ammontano a 1.286 miliardi di euro. Inoltre, il totale dei prestiti ai residenti in Italia a maggio ha toccato i 1.691 miliardi di euro, con una variazione annua pari all’1,2%. E la crescita c’è stata anche se il paragone viene fatto con l’ultimo periodo del 2007, quando i prestiti toccavano i 1.673 miliardi di euro, con uno scarto di ben 18 miliardi di euro. I prestiti al settore privato sono saliti dell’1,4% nel giro di 12 mesi, con il risultato che oggi sono pari a 1.425 miliardi di euro.

In crescita i depositi, segno meno per la raccolta tramite obbligazioni

Gli italiani, però, hanno anche approfittato della chiusura totale per provare ad accrescere i loro risparmi, con depositi sui conti corrente che sono aumentati di oltre 115 miliardi di euro, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Scende invece la raccolta tramite obbligazioni, che dal 2019 ha perso 10 miliardi di euro.