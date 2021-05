Tassi dei mutui in discesa. Cresce l’importo richiesto

Non sono al minimo storico, ma quasi: continua la discesa degli interessi dei mutui anche per il primo trimestre 2021. Il dato emerge dall’ultimo bollettino di Crif, che ancora una volta riscontra l’impatto dell’emergenza sanitaria in questa tendenza così come sull’andamento dell’economia nazionale e internazionale.

Mutui bassi, più interesse all’acquisto della casa

Lo studio mette in evidenza un caso concreto: per un’operazione di mutuo da 140mila euro con durata 20 anni e valore immobile di 220mila euro, i migliori spread si mantengono allo 0,8% per i mutui a tasso variabile e dallo 0,3% a poco sopra lo 0,1% per quelli a tasso fisso

Cifre e numeri che giustificano bene un nuovo interesse per le compravendite immobiliari e che traspare dall’aumento delle richieste finalizzate all’acquisto di una prima o seconda casa rispetto agli ultimi tre mesi del 2020. Le richieste di surroga e sostituzione, al contrario, subiscono in egual misura una contrazione pari a circa il 10%.

Oltre alle misure già attive, raccolte in questa guida completa del Blog di Immobiliare.it, ulteriori incentivi per l’acquisto della casa potrebbero arrivare anche dalle agevolazioni a sostegno degli under 36 annunciati dallo stesso Premier Draghi. Il Governo infatti è al lavoro per l’approvazione di ulteriori sgravi fiscali e per fornire una garanzia statale ai giovani che cercano casa.

L’aumento degli importi richiesti

Il clima di fiducia generalizzata, in costante aumento, si rifletta anche sull’aumento dell’importo medio richiesto per i mutui, che il bollettino di Crif stima intorno a 136.656 euro, con una crescita del 2,6% rispetto all’anno scorso. Ed è anche il valore più elevato dal 2013.