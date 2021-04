Tassi fissi e richieste di mutuo tornano a crescere

Il rialzo è debole, ma dopo un anno di stabilità tanto basta per cogliere negli indici un segnale importante: tra gennaio e marzo i tassi fissi dei mutui hanno registrato una piccola crescita, che potrebbe preannunciare quella che sarà la tendenza dei prossimi mesi. Già si parla infatti di un aumento di un quarto di punto entro la fine del 2021.

Gli effetti dell’inflazione

Similmente a quanto accaduto negli Stati Uniti, anche in Italia gli investitori si attendono un rimbalzo sull’economia dell’inflazione, e i tassi fissi dei mutui sono aumentati per questo motivo. In questo senso si spiega anche come mai a risentire maggiormente dell’aumento siano i prestiti a medio e lungo termine: la media è salita da 0,69% a 0,74% per i mutui di 10 anni, da 0,74% a 0,88% per i 20 anni e da 1,02% a 1,26% per i trentennali

Ancora stabile, invece, il fronte dei mutui variabili: l’indice Euribor che rimane intorno al -0,56% e con i tassi medi che vanno dallo 0,62% per i prestiti a 10 anni allo 0,80% per quelli a 30.

In ogni caso, gli esperti frenano i timori dei consumatori: gli effetti di questa crescita sulla rata mensile rimangono al momento molto limitati. E in generale questo viene ancora considerato come un periodo vantaggioso per accendere un mutuo, soprattutto per la prima casa, come spiega in questo approfondimento il blog di Immobiliare.it.

Crescono anche le domande di mutuo

Poche preoccupazioni anche per quanto riguarda le domande di mutuo. Dopo la considerevole flessione del 2020 (in cui si è registrato un calo del 20%), ci si attende anzi una risalita delle richieste, non influenzata dalla crescita dei tassi fissi.

Le previsioni hanno di recente trovato conforto nei numeri diffusi da Crif, secondo cui il primo trimestre del 2021 segna un’inversione di tendenza per le richieste di mutui e surroghe da parte delle famiglie italiane: si tratta di una crescita del 9,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.