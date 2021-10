Calcio, esce "Coccodrilli, reti e cucchiai": il manuale per capire il gergo

Calcio, in uscita "Coccodrilli, reti e cucchiai": il libro per imparare a capire il gergo del pallone

Esce oggi, giovedì 28 ottobre, nelle librerie e negli store digitali Coccodrilli, reti e cucchiai. La doppia vita delle parole del calcio di Fulvio Damele e Luca Amoretti, pubblicato dalla Lab DFG. Ma quanto si sono divertiti gli Autori a compilare questa brillante raccolta di parole del calcio? É il quesito con il quale Bruno Pizzul apre la prefazione del volume. E c’è da chiederselo davvero quanto i due si siano divertiti, perché la passione e la gioia, per aver pensato e redatto questo importante progetto editoriale, traspare da ciascuna delle più di trecento pagine di cui è composto il volume.

Una lunga carrellata di parole e modi di dire, che nel linguaggio comune hanno un significato, ma che nel gergo calcistico assumono una diversa accezione: da Telefono a Scala, passando per Ponte, Lunetta e Coperta, Damele e Amoretti raccontano, e un po’ romanzano, come ogni singolo termine porti con sé un significato diverso se pronunciato dentro o fuori il contesto del dibattito calcistico.

Non un dizionario che possa fungere da codice per decriptare incomprensibili discorsi ascoltati al bar o alla fermata del bus, ma una vera e propria porta da spalancare davanti al lettore curioso di muoversi in quella fluttuante varietà lessicale che è il gergo legato al pallone, in quel costante equilibrio tra sacro e profano, tra calcio e realtà.

Ne nasce così un’opera dove la storia professionale di Damele, fatta di decenni trascorsi tra le colonne dei quotidiani e le tribune degli stadi, e l’esperienza di Amoretti nel mondo arbitrale, per il quale è stato anche osservatore in Serie A, si mescolano e si fondono restituendo un volume capace sì di fare informazione, ma senza prendersi troppo sul serio.