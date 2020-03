Avete investito e, alla fine dei conti, non sapete davvero perché avete perso o guadagnato. Nulla, al mondo, è più emotivo del denaro; nulla è più irrazionale. Ecco perché vi serve una guida. I mercati finanziari sono una giungla in cui non basta avere fiuto per trovare il sentiero giusto senza essere sbranati. Alessandro Parravicini, che conosce bene questa selva oscura, offre al lettore una mappa per attraversarla e uscirne con successo.

"Jungle Guide" non è solo un prontuario di nozioni economico-finanziarie: offre soprattutto consigli pratici su come investire, riconoscendo le motivazioni spesso inconsce - e quasi sempre irrazionali, emotive e psicologiche - che muovono gli attori sui mercati. Non conta tanto essere - secondo il gergo di Wall Street - Tori (rialzisti) o Orsi (ribassisti): conta possedere e allenare un'intelligenza sensibile alle logiche spietate del mercato. Questo libro aiuterà professionisti e dilettanti a sviluppare una coscienza finanziaria critica: a definire il proprio traguardo e la propria strategia per perseguirlo senza condizionamenti, a comprendere i meccanismi dialettici fra acquirenti e compratori, a vagliare con attenzione le fonti e gestire gli errori. Perché investire è soprattutto speculare: cioè "guardare oltre".





L'AUTORE

Alessandro Parravicini Laureato all'Università Bocconi, è operatore finanziario certificato chartered financial analyst. Attualmente è strategy advisor per Swan Asset Management SA, a Lugano. Nel 2020 pubblica con Mondadori Jungle Guide. Investire: il modo più difficile per fare soldi facili.

Editore: Mondadori Electa

Anno edizione: 2020

In commercio dal: 4 febbraio 2020

Pagine: 208 p., Brossura