"Raffaello è il Marco Pannella del Rinascimento", esce per Skira nuovo libro

"Raffaello è il Marco Pannella del Rinascimento": intervista al critico Luca Nannipieri

Esce a giorni il libro "Raffaello", pubblicato da Skira, del critico d'arte e volto televisivo Luca Nannipieri (sue più rubriche culturali su RaiUno, al Caffè di UnoMattina). Nel 2020 cadono i 500 anni dalla morte del grande artista. Le Scuderie del Quirinale gli dedicano la mostra più importante mai realizzata nella storia, con un catalogo sempre pubblicato da Skira.

Nel suo libro "Raffaello. Il trionfo della ragione", che viene presentato in anteprima alla Camera dei Deputati a Roma il 18 marzo (salvo slittamenti per Coronavirus), Luca Nannipieri porta avanti una tesi controcorrente sul genio del Rinascimento. Ce la può spiegare?

"Raffaello è una sorta di Marco Pannella del Rinascimento. E' forse il primo grande artista nelle cui opere, dallo Sposalizio della Vergine, conservato a Brera, alla Scuola di Atene in Vaticano, centrale non è il racconto cristiano, ma la forza e la potenza dell'uomo. Sembra quasi volerci dire: l'uomo è più importante di Dio. In questo si può affermare, estremizzando nel paradosso e nella semplificazione giornalistica, che Raffaello sia un maestoso Marco Pannella del Rinascimento, perché, pur ricevendo committenze religiose, da Urbino a Città di Castello, da Firenze a Roma, questo artista ha immesso il virus bellissimo e modernissimo del dare risalto anzitutto all'esperienza umana, terrena, prima di qualunque trascendenza"

Raffaello è conosciuto per le sue Madonne. Lei invece lo dipinge come un artista laico. Non c'è contraddizione?

In varie opere di Raffaello, il protagonista assoluto è lo spazio umano, terreno, perfettamente e armonicamente razionalizzato. Il racconto cristiano diventa, forse per la prima volta nella storia, assolutamente comprimario, ausiliario. E' un cambio di prospettiva concettuale molto radicale, che il nostro artista non svilupperà mai compiutamente, ma che di fatto testimonia pittoricamente l'essenza del Rinascimento: e soprattutto apre quella crisi e quel conflitto tra uomo e Dio che la modernità porterà ai suoi estremi.

Dunque Raffaello ha sfidato il Vaticano? E' il primo critico d'arte che lo dice...

Marco Pannella portò Cicciolina in Parlamento. Raffaello portò il virus della modernità in un ambiente, qual è il Vaticano, che ha ospitato tutte le rivoluzioni espressive possibili: in quegli anni Michelangelo stava affrescando la Cappella Sistina. Tra tutte le rivoluzioni possibili, Raffaello portò la più rischiosa e, a conti fatti, la più moderna: nella chiesa di Dio, allontanare l'uomo da Dio. Che sia stato un bene o un male, lo stiamo scoprendo in questo nostro secolo. Ma la competizione con Dio fu lanciata allora, tra fine Quattrocento e inizi Cinquecento: l'uomo, come scrive Pico della Mirandola, vuole sentirsi pieno padrone della sua vita. E da allora, in questa sfida tra uomo e Dio, ci siamo ancora tutti dentro.