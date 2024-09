Maltempo a Milano: scatta l'allerta gialla per vento forte

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) per rischio vento forte fino alla mezzanotte di domani, sabato 14 settembre. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.