Maps, perfezionata l’acquisizione del 100% di Iasi Srl

Maps, pmi Innovativa quotata su AIM Italia attiva nel settore della digital transformation, ha annunciato il perfezionamento dell’acquisizione del 100% del capitale sociale di Iasi S.r.l. Si tratta di un'operazione che assume una rilevanza strategica e rafforza il ruolo di Maps nel settore Healthcare: i prodotti Iasi sono complementari alle attuali soluzioni del Gruppo e consentiranno quindi di ottenere un’offerta più completa, con un conseguente incremento delle vendite di soluzioni proprietarie che genereranno benefici in termini di ricavi ricorrenti e marginalità.

A fine mese è stato quindi perfezionato l’accordo per l’acquisto da parte di Maps Healthcare S.r.l. dell’82,96% del capitale sociale di Iasi dai soci di quest’ultima, ad un prezzo complessivo pari a Euro 4.383.387. La Prima Tranche, pari a Euro 2.883.387, è stata corrisposta per cassa. La Seconda Tranche, di importo pari a Euro 1.500.000, al netto di eventuali deduzioni, anche conseguenti agli obblighi di indennizzo assunti dai Soci Venditori con l’Accordo e di prassi per operazioni analoghe, sarà corrisposta entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione del bilancio di IASI al 31 dicembre 2023. A garanzia della Seconda Tranche, MH ha consegnato ai venditori una fidejussione bancaria, rilasciata da un primario istituto di credito, di importo non inferiore a Euro 1.000.000, che MH si impegna a mantenere pienamente valida fino allo scadere del Termine Seconda Tranche.

Ai fini del conferimento, da parte dei Soci Venditori, della restante quota della Partecipazione Complessiva, pari al 17,04% del capitale sociale di Iasi, il Consiglio di Amministrazione di MAPS, riunitosi in data 30 luglio 2021 – avvalendosi parzialmente della delega ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile conferita dall’Assemblea Straordinaria di Maps in data 20 ottobre 2020 – ha deliberato un aumento di capitale sociale per un importo complessivo di Euro 900.000,00, di cui Euro 875.229,36 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 206.422 nuove azioni di Maps al prezzo convenzionale di Euro 4,36 per azione, corrispondente alle aspettative delle ricerche indipendenti alla data della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita di partecipazioni sociali. Il tutto con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, in quanto riservato ai Soci Venditori.

Tali Nuove Azioni sono soggette a lock-up per un periodo di 12 mesi dalla data del perfezionamento.