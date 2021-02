Mario Draghi: "Mai visto uno spettacolo così disgustoso"

In Senato si è svolto il festival della retorica e vincitore è stato come previsto Mario Draghi, sul quale erano puntati i riflettori delle tv. Non poteva essere diversamente, scrive Vittorio Feltri (https://www.liberoquotidiano.it/news/commenti-e-opinioni/26255423/vittorio-feltri-mario-draghi-mai-visto-spettacolo-cosi-disgustoso-aula-picco-spreco-saliva.html). Dopo gli ultimi giorni della politica impegnata a lodare e a leccare senza ritegno il premier, il momento di votare la fiducia ha fatto registrare un picco nello spreco di saliva. Seguo le vicende del Palazzo da una vita, ma non mi era mai capitato di assistere a uno spettacolo tanto disgustoso sotto il profilo meramente estetico. Draghi ha parlato 50 minuti per illustrare le proprie intenzioni programmatiche. Troppi. Ma di questo va perdonato perché egli non poteva deludere le attese dei senatori, che mentre lo ascoltavano preparavano i loro interventi edulcorati finalizzati a catturare la simpatia dell'oratore numero uno. Il potenziale presidente del Consiglio, pur dilungandosi eccessivamente ha detto cose sensate, aggiungerei ovvie. Ha accennato anche all'esigenza di vaccinare in fretta gli italiani, ma ciò non potrà avvenire dato che il ministro della sanità è lo stesso che agiva sotto Conte, senza concludere nulla di positivo...