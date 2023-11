Matteo Membrino: Il visionario amministratore delegato della Mesk Enterprise

Per i clienti di Mesk Enterprise, questa arma segreta ha un nome, e si chiama Matteo Membrino.

Matteo Membrino è un imprenditore innovativo, nonché fondatore e amministratore delegato dellaMesk Enterprise, una società specializzata in marketing e posizionamento aziendale. Possiamo considerarlo uno dei massimi esperti di marketing e posizionamento in Italia ed Europa.

Ha creato la sua prima start-up mentre era ancora a scuola, portandola al successo con un valore di oltre 1.200.000 dollari in pochi anni, ottenendo risultati record di successo per i suoi clienti.

All’età di 22 anni può già permettersi di volare in prima classe da un capo all’altro del mondo, per raggiungere i suoi clienti più prestigiosi. Inoltre nonostante la giovane età vanta nel portfolio clienti della propria società, aziende innovative e multinazionali con fatturati superiori ai 10.000.000 di euro, ed alcuni dei casi di successo più notevoli del mercato.

Da alcuni mesi il visionario imprenditore ha scelto di introdurre le proprie strategie innovative, negli Emirati Arabi, dove ha deciso di trasferirsi guardando al futuro e all’impressionante progresso tecnologico ed innovativo che stanno compiendo città come Abu Dhabi e Dubai.

Negli ultimi anni infatti sempre più imprenditori noti, stanno decidendo di affidarsi a loro, mettendo nelle mani di Mesk Enterprise ed il suo fondatore Matteo Membrino il destino ed il marketing delle proprie aziende.

Il successo di Matteo è attribuibile soprattutto all'innovativo approccio al marketing che ha introdotto sul mercato, con l'invenzione del concetto di Brand Agency.

Questo consiste nella creazione di un vero e proprio brand focalizzato su una nicchia specifica ed un solo servizio, come ad esempio ArchiWebDesign (brand di Mesk Enterprise specializzato in WebDesign per i professionisti dell'architettura). Sempre più proprietari di agenzie di marketing decidono di approcciarsi al suo modello che si basa sull'empatia e sulla vicinanza al cliente, mettendo al primo posto i risultati promessi.

Partendo dalla periferia di Pescara, ed attraversando mille fallimenti e difficoltà, necessarie per trasformarlo nell’imprenditore di rispetto che è oggi, ha deciso di documentare tutto il suo viaggio e le sue imprese sui social, con l’obiettivo di essere un punto di riferimento ed aiutare i ragazzi come lui che vogliono avviare il proprio progetto.

“Ho sempre saputo che sarei arrivato qui, nonostante qualche momento di sconforto avevo chiara la mia visione e ciò che volevo raggiungere. È bastato rimboccarmi le maniche e non mollare mai di fronte le difficoltà, anche davanti a quelle che mi sono sembrate insuperabili, anche quando non ottenevo risultati per mesi e mesi di seguito. Ho sempre lanciato il cuore oltre l’ostacolo dedicando giorno e notte, per anni a costruire qualcosa che oggi sta impattando il mondo, cercando anche di dare un futuro tranquillo a me e sopratutto alla mia famiglia”. — dice Matteo Membrino

Oggi vive a Dubai in un attico con vista sul Burj Khalifa (l’attuale edificio più alto al mondo), ma nonostante il giovane successo continua a guardare lontano. Tra i progetti futuri, su cui lui e il suo team hanno già iniziato a lavorare, ci sono acquisizioni aziendali, un programma di incubazione per start-up di marketing ed un software innovativo per rivoluzionare ed aiutare le agenzie di marketing nel portare risultati di alto livello ai propri clienti.

Infine Matteo Membrino ci ha rivelato a cosa deve il suo successo: “Devo il successo che ho all’aver messo davanti ai miei interessi i risultati dei clienti, per me è impensabile vendere qualcosa che non funziona o che lavori solo a metà, quindi con il software ho deciso di aiutare, chi come me all’inizio, ha meno esperienza o semplicemente ha bisogno di una mano nel creare un servizio migliore”.