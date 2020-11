Covid, Addio a Ro Marcenaro. Il fumettista di satira politica

È morto all'età di 83 anni Ro Marcenaro, noto illustratore, scrittore e regista passato alla storia come il pioniere italiano dei cartoni italiani. Si è spento a Reggio Emilia nella notte scorsa, dopo alcune complicanze dovute al Covid.

Nato a Genova, da tempo residente a San Martino in Rio, nella Bassa Reggiana, fu tra i primi a fare disegno animato in Italia, realizzando spot pubblicitari (celebre quello del Fernet Branca realizzato con la plastilina negli anni '70) ma anche videoclip musicali: è nota la collaborazione con Gino Paoli.

Famosi sono poi i suoi fumetti di satira politica, per giornali e riviste tra cui Panorama, Il Venerdì di Repubblica, La Gazzetta dello Sport, L'Europeo. Ha diretto inoltre tv private come Tvs a Genova, Tele Ciocco, Telereggio.

Ha realizzato francobolli per lo Stato di San Marino, uno di questi vincitore del premio come migliore dell'anno, e numerosi romanzetti fantapolitici, tra questi: 'La diaspora bianca', 'Il manifesto del Partito Comunista a fumetti', 'Il Candido' di Voltaire, 'Il Vangelo di Marco', 'Il Barone di Munchausen' e per ultima proprio quest'anno, 'La Costituzione Italiana illustrata'.

"La scomparsa di Ro Marcenaro priva la comunità di Reggio Emilia di uno degli intellettuali più curiosi, attivi e culturalmente fecondi degli ultimi decenni" sono state le parole di cordoglio del sindaco Luca Vecchi.