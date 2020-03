Adv digitale apre bene il 202: in crescita del +4,9 per cento

I dati di fatturato rilevati dall’Osservatorio Fcp-Assointernet (Fcp-Federazione Concessionarie Pubblicità) per il mese di gennaio 2020, (e riportati da Prima Comunicazione) raffrontati allo stesso periodo del 2019.

A gennaio:

· Desktop/Tablet 0,1%

· Smartphone 15,7%

· Smart TV/Console 66,1%

Il commento del presidente Fcp-Assointernet Giorgio Galantis: “In un contesto di mercato complesso, registriamo con soddisfazione i dati rilevati dall’Osservatorio Fcp-Assointernet nel mese di gennaio, che evidenziano un fatturato in incremento del 4,9%. Nella consapevolezza del peso che possa avere questo primo mese, si tratta comunque di una buona partenza. Riteniamo opportuno ricordare, anche in apertura d’anno, come le Concessionarie aderenti ad Fcp-Assointernet continuino a lavorare, con audience elevate e formati innovativi, su diverse componenti dell’offerta per garantire prodotti sempre più rispondenti ai driver qualitativi del mercato: Brand safety, Ad fraud, misurabilità di terze parti e trasparenza in primis. Tutto ciò attraverso un dialogo aperto con gli spender e le loro agenzie, così come con le altre Associazioni aderenti al Libro Bianco, a riprova che all’interno del perimetro Fcp vi siano tutti i requisiti per poter essere un riferimento ancora più rilevante nelle scelte di investimento di tutte le aziende, dei loro centri media e agenzie, anche e soprattutto in termini di volumi di spesa”.