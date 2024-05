Giornali, disastro pubblicità (primo trimestre 2024). Adv online su. I numeri

Giornali disastro pubblicità. I dati del primo trimestre 2024

L'Osservatorio Stampa FCP ha comunicato i dati relativi al periodo Gennaio-Marzo 2024 raffrontati con i corrispettivi 2023. Il fatturato pubblicitario del mezzo stampa in generale registra un decremento del -9,6%. In particolare i quotidiani nel loro complesso registrano un andamento a fatturato del -11,3%.

Le singole tipologie segnano rispettivamente

La tipologia Commerciale nazionale ha evidenziato -9,0%.

La pubblicità Commerciale locale -2,2%.

La tipologia Legale ha segnato -40,5%.

La tipologia Finanziaria ha segnato -1,3%.

La tipologia Classified ha segnato -8,0%.

I periodici nel loro complesso registrano un andamento a fatturato del -4,3%.

Le singole tipologie segnano rispettivamente

Settimanali -7,6%

Mensili +3,6%.

Altre Periodicità -31,2%.

ADV online resta positivo. Fcp: crescono smartphone e app

Gli investimenti pubblicitari rilevati dalla società Reply nell’ambito dell’Osservatorio FcpAssointernet registrano a Marzo 2024 un + 0,3%, con il trimestre gennaio-marzo 2024 che si attesta al + 2.6%.

Le analisi in termini di device evidenziano a marzo una crescita del comparto smartphone (+4,1%) ed un lieve decremento della voce “Desktop/Tablet” (-2,3%).

Per quanto concerne la fruizione dei contenuti pubblicitari, si registra l’incremento della componente “App (+ 4,3%), e la sostanziale parità di andamento della modalità “Browsing” (- 0,03%). Un esame dei settori merceologici, evidenzia a marzo 2024 i buoni riscontri di una larga maggioranza dei comparti economici. Fra di essi segnaliamo in particolare Alimentari, Abitazione, Bevande, Distribuzione, Telecomunicazioni, Finanza/Assicurazioni, Turismo e viaggi.

“Marzo ha registrato una performance positiva e conferma lo stato di salute del mercato Digital in Italia", lo spiega il Presidente FCP-Assointernet Simone Branca “Si chiude un primo trimestre positivo (+2,6%) che ha visto come protagonista l’offerta dagli Editori Premium FCP Assointernet. Tra i principali driver alla base della crescita di Q1 2023 si confermano i progetti speciali, social, formati tabellari e video in stream. Questo clima di fiducia, ci proietta con dinamismo verso un momento dell’anno particolarmente importante dal punto di vista pubblicitario, caratterizzato da grandi eventi sportivi, già a partire da giugno con Euro 2024. In parallelo l’Associazione, grazie all’attivo coinvolgimento dei propri Membri, continua il monitoraggio costante dell’andamento degli investimenti pubblicitari digital nel nostro Paese e presidia i principali trend, tecnologici e di scenario, alla base dell’evoluzione della nostra Industry.”