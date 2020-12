Al via 'Italia Cashless' con gli incentivi per non usare il contante

Il piano Italia Cashless nasce con lo scopo di incentivare, in quei settori in cui l’uso del contante è ancora molto diffuso, l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Dall'8 dicembre parte l'extra cashback 10%, prima misura del Piano, che prevede per chi effettua almeno 10 pagamenti con carta un rimborso pari al 10% fino a 150 euro di spese, in un solo mese. Da usare nei supermercati, nei negozi, ma anche con artigiani e professionisti, basta abilitare la carta registrandosi sull'app. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.cashlessItalia.it.

