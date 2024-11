Amadeus a Mediaset, colpo di scena Bonolis e poi in Rai... Gli ultimi rumors su una rivoluzione tv

Amadeus dal Nove a Mediaset?

Amadeus a Mediaset? Difficile da credere, alla luce del contratto di quattro anni firmato con Warner Bros Discovery. Nuovo Tv però disegna questo clamoroso scenario (o suggestione) per il conduttore dei 5 festival di Sanremo da record negli ascolti tv, che sul Nove ha sin qui faticato in access con 'Chissà chi è', ma va sottolineato che è partito bene con la Corrida in prima serata mercoledì 6 novembre 2024 sempre sul Nove (982.000 spettatori e 5.5% nella prima parte, 667.000 spettatori con 6.6% nella seconda)

"Ad alimentare il tam tam - scrive Stefano Lo Cicero Vaina su Nuovo Tv - la sua apparizione ad Amici, alla corte di Maria De Filippi, che ha di certo una grande influenza sul capo del Biscione, Pier Silvio Berlusconi. Per qualcuno, l’abbraccio della regina di Canale 5 e gli affettuosi ringraziamenti reciproci è un modo per dire: «Se l’avventura sul Nove dovesse finire in anticipo c’è una nuova casa pronta ad accoglierti».

Paolo Bonolis in Rai o resta a Canale 5 e sfida De Martino?

Nuovo Tv che rilancia anche le voci su un Paolo Bonolis in access prime time su Canale 5 con 'Avanti un altro' per sfidare Affari Tuoi di Stefano De Martino che sta volando negli ascolti tv (e ora vede quasi quota 6 milioni, stando agli ultimi trend Auditel). A meno che, sempre secondo il magazine di Cairo Editore - "il conduttore non decida di lasciare Mediaset per la Rai, scenario al centro del telemercato...".

Barbara d'Urso in Rai?

Infine Barbara D'Urso. «Per l’ex volto di Canale 5 si parla di approdo in viale Mazzini. Da poco l’abbiamo vista come super ospite a Ballando con le stelle. E si dice che si stia lavorando alla creazione di un programma adatto a lei...».