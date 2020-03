Amazon ora consegnerà gratuitamente anche in Palestina

Amazon ora consegna gratuitamente in Palestina, lo afferma il Ministero delle Telecomunicazioni palestinese in una nota dell'agenzia di stampa nazionale

L'offerta per la spedizione gratuita dei prodotti comprati su Amazon ora è disponibile anche per gli abitanti dei territori occupati della Cisgiordiania, Affariitaliani.it aveva parlato in questo articolo (Amazon accusato di imparzialità negli insediamenti in Cisgiordania) di come Amazon costringesse i palestinesi a elencare Israele come indirizzo per ottenere la spedizione gratuita in Cisgiordania.

Il ministero delle Telecomunicazioni e dell'Information Technology palestinese ha dichiarato oggi in un comunicato pubblicato su "Palestine News Agency", l' agenzia di stampa dell'Autorità nazionale palestinese, che il colosso americano del commercio elettronico Amazon ora fornirà gratuitamente le spedizioni degli articoli anche ai clienti palestinesi che vivono nei territori occupati della Cisgiordania

Nella nota si legge che ciò è avvenuto dopo che sono state intraprese azioni legali contro Amazon dal Ministero delle telecomunicazioni e della tecnologia dell'informazione, dal Ministero dell'economia nazionale, dal Ministero delle finanze, dall'Unione postale universale e altri. L'obiettivo impedire al colosso dell'e-commerce di continuare con la sua politica di discriminazione che favorisce, negli accordi economici ,gli insediamenti ebrei illegali nei territori palestinesi occupati mentre ciò si riflette negativamente sulla popolazione palestinese indigena.



Amazon ha iniziato a novembre a fornire un servizio di spedizione gratuito agli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata, mentre i palestinesi che vivono nelle città e nei villaggi vicino agli insediamenti illegali fino ad ora dovevano pagare le tasse se indicavano, come loro paese di residenza, la Palestina anziché Israele.

Secondo la politica di e-commerce di Amazon, la spedizione gratuita veniva offerta agli insediamenti israeliani illegali nella Cisgiordania occupata e anche ai palestinesi ma solo se elencavano il loro paese come Israele.