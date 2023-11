Andrea Giambruno ha fatto le valige: l'ex di Meloni trasloca. FOTO

La nuova vita di Andrea Giambruno

A un mese dalla separazione da Giorgia Meloni, Andrea Giambruno ha lasciato definitivamente la casa di famiglia per trasferirsi in un appartamento più piccolo. Dopo la bufera che lo ha travolto nelle scorse settimane per i fuorionda di Striscia, nei quali Giambruno si è mostrato in atteggiamenti a dir poco equivoci e ambigui, ora il giornalista cerca di riprendere in mano le redini della sua vita.

Sulla copertina di Chi, in uscita domani, le foto del trasloco. Giambruno porta con sé un paio di scarpe da tennis, mentre tiene in braccio una busta e, tra i denti, la tracolla di una borsa. All'uscita butta quattro cartoni della piazza. Il giornalista sarebbe rimasto nello stesso quartiere, il Torrino (vicino l'Eur), proprio per essere più vicino alla figlia Ginevra, a cui è molto legato.

Nonostante insistenti voci vorrebbero i due ancora molto vicini, infatti, secondo alcuni beniformati non ci sarebbe nessuna speranza di rivederli nuovamente insieme. L'unico rapporto rimasto in piedi sarebbe quello genitoriale, e da qualche giorno - appunto - quello tra vicini di casa.