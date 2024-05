Annalisa, dall'Arena di Verona a Canale 5: concerto show in tv. Giorgia, Irama, Tananai... che duetti!

Annalisa, dall'Arena di Verona a Canale 5: concerto show in tv

Annalisa ha incantato tutti nella prima delle due date nella cornice magica dell'Arena di Verona (la seconda sarà il 20 maggio, concerto già sold out). Euforia ha aperto il concerto, poi ecco La Crisi a Saint Tropez e Se avessi un cuore e quel ti amerei, in un crescendo di emozioni. Che esplodono quanto chiede al pubblico di urlare con lei 'Se avessi un cuore'.

Sul palco, assieme alla cantante terza all'ultimo Festival di Sanremo con 'Sinceramente' (triplo disco di platino in meno di tre mesi) si sono esibiti tantissimi colleghi: da Giorgia a Tananai, passando Irama, Elisa ed Ernia.

Ma per i fans di Annalisa c'è una bella notizia: il concerto all'Arena di Verona andrà in televisione. Dove? Su Canale 5, secondo quanto ha raccontato in anteprima Davide Maggio. Ancora da capire la data della messa in onda.

Annalisa e Tananai cantano "Tango"

Annalisa e il sogno realizzato del concerti all'Arena di Verona

"Chi mi conosce sa che quando mi è stato chiesto in passato quale fosse un sogno nel cassetto ancora da realizzare ho risposto che quel sogno speciale era tenere un concerto tutto mio in Arena. Quindi oggi mentre condivido con voi questa foto, questa notizia, me ne voglio ricordare. E voglio ricordarmi che il lavoro, la pazienza, la dedizione, la passione, giorno dopo giorno, goccia dopo goccia si sono trasformati in un vortice che dopo 13 anni ci ha portati qui. Leggo il mio nome, e poi leggo ‘Tutti in Arena’. Ed è tutto vero”, aveva detto Annalisa annunciando i due concerti veronesi. Il sogno è diventato realtà.

Annalisa e Irama infiammano l'Arena di Verona

Annalisa e Irama hanno duettato all'Arena di Verona, a scaldare il cuore del pubblico 'La genesi del tuo colore' (che venne portata sul palco del Festival di Sanremo 2021).



Annalisa e Giorgia duetto da sogno all'Arena di Verona

Sorpresa finale: Annalisa nel suo concerto all'Arena di Verona ha duettato con Giorgia. Due le canzoni che hanno emozionato il pubblico: "Come saprei" e "Eppure sentire (un senso di te)".

“E’ il primo brano che ho cantato in pubblico, ero alle medie, ed è stata la prima volta che qualcuno ha pensato che avrei potuto avere un futuro. Possono confermarlo i miei genitori che sono tra il pubblico”.