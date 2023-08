Ascoli tv, scontro tra fiction: Canale 5 batte Rai 1 in prima serata

Ascolti tv ieri 6 agosto 2023: Rai1 scende al secondo posto con Scomparsa, seguita da 1.7 milioni di spettatori per il 12,8% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv della domenica con La Ragazza e l’Ufficiale, che ha appassionato 1.634.000 spettatori pari al 13.7% di share. Seconda posizione per Rai1 con la replica di Scomparsa, che ha incollato al video 1.719.000 spettatori pari al 12.8% di share. Sul gradino più basso del podio si piazza Tim Summer Hits – The Best Of su Rai 2 con 1.001.000 spettatori pari all’8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 6 agosto 2023 per le altre reti: la replica di Le ragazze su Rai3 con 707.000 spettatori (5.2%), FBI: Most Wanted su Italia 1 con 840.000 spettatori (6%), Una festa esagerata su Rete 4 con 544.000 spettatori (4%), la replica di Miss Marple su La7 con 243.000 spettatori (2.4%), Italia’s Got Talent – Best Of su TV8 con 336.000 spettatori (2.6%), Little Big Italy sul Nove con 272.000 spettatori (2.1%).