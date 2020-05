Maria De Filippi: "Perchè ho invitato le Sardine ad Amici e non invito Matteo salvini"

Ascolti tv, Alberto Angela 'replica' la sconfitta contro Maria De Filippi

Tu sì que vales vince gli ascolti tv in prime time di mercoledì 14 maggio. La replica del programma porta a Canale 5 il 18,9% e 3.666.000 telespettatori (in linea con la scorsa settimana quando aveva fatto il 18,51% e 3,830 milioni). Rai1 propone Alberto Angela e Stanotte al Museo Egizio (anche questo programma in replica) che fa l’11,7% con 2.849.000 (Meraviglie-La penisola dei tesori la scorsa settimana aveva conquistato il 12,42% di share media con 2,983 milioni).

Terza posizione confermata per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 9,3% e 2,271 milioni di spettatori (una settimana fa la trasmissione di Federica Sciarelli aveva fatto il 9,35% e 2,196 milioni).

Rai2 va sul sicuro con Sister Act che tiene uno zoccolo duro di appassionati (7,6% con 2,020 milioni) e fa meglio di Italia 1 con Rogue One – a Star Wars Story che raggiunge 1.216.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Stasera Italia Speciale fa 1.346.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Atlantide – Il Prezzo del Riscatto convince 1.147.000 spettatori con uno share del 4.1%. Su TV8 Ex arriva al 2.5% con 643.000 spettatori, sul Nove Tutto il Mondo Fuori si ferma a 185.000 spettatori (0.7%).