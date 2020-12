Ascolti Tv: All Together Now chiude con record (18.7%), male Telethon (9,38%)

Ascolti Tv: è record per la finale di All Together Now

La finale dello show All Together Now centra il record stagionale e si impone nella sfida Auditel del sabato sera, con una media di 3 milioni 784 mila telespettatori pari al 18.73% di share raccolti su Canale 5. Su Rai1 la Festa di Natale. Una serata per Telethon si è fermata a 1 milione 912 mila con il 9.83%. Canale 5 ha vinto il prime time con il 17.16% a fronte del 12.21% di Rai1. Nell'accesso prime time, Striscia la notizia ha fatto segnare su Canale 5 4 milioni 872 mila spettatori pari al 18.39%. Su La7 Otto e Mezzo Sabato ha raccolto 1 milione 414 mila con il 5.3%; su Rete4 Stasera Italia Weekend ha fatto registrare 1 milione 281 mila con il 4.88% nella prima parte e 1 milione 257 mila con il 4.74% nella seconda.

Ascolti Tv: nel preserale vince la Rai con l'Eredità

Nel preserale, è leader L'Eredita' Weekend con 3 milioni 472 mila spettatori e il 18.7% nella Sfida dei 7 e 4 milioni 970 mila con il 22.87% nel gioco finale. Su Canale 5 RiCaduta Libera - Inizia la Sfida ha fatto registrare 2 milioni 715 mila spettatori pari al 14.9%, RiCaduta Libera 3 milioni 533 mila con il 16.6%. Per l'informazione delle 20, il Tg1 ha interessato 5 milioni 976 mila spettatori pari al 24.1%, il Tg5 5 milioni 46 mila con il 20.1%, il TgLa7 1 milione 106 mila con il 4.4%. Tornando alla prima serata, su Italia 1 il film Tomorrowland.

Il mondo di domani ha fatto registrare 1 milione 865 mila spettatori pari all'8.19%; su Rai2 l'episodio di Swat ha raccolto 1 milione 641 mila con il 6.23%, a seguire Criminal Minds con 1 milione 440 mila con il 5.69%; su Rete4 il film Kidnap è stato seguito da 1 milione 259 mila con il 5.14%; su Rai3 Ricomincio da Rai3 ha avuto 1 milione 162 mila con il 5.2%; su La7 il film The Aviator ha registrato 439 mila con il 2.1%. Nel pomeriggio, da segnalare su Canale 5 il record di Amici, con il 21.15% di share e 3 milioni 495 mila telespettatori. Nel complesso, vittoria per le reti Mediaset in prima serata con 9 milioni 745 mila telespettatori e il 37.50% (a fronte degli 8 milioni 112 mila con il 31.22% della Rai), in seconda serata con il 43.30% (contro il 23.65% della concorrenza) e nelle 24 ore con il 35.30% (Rai al 32.29%).