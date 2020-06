Ascolti tv: Amendola in replica lancia Rai1 a 3,7 milioni. De Filippi al 17,5%

La replica della fiction Nero a metà lancia gli ascolti tv di Rai1 a 3,272 milioni nel primo episodio con il 12,85%, mentre con il secondo scende a 2,783 milioni con il 13,69% (in seconda serata). La serie con Claudio Amendola conferma i buoni dati Auditel della scorsa settimana. Tu sì que vales su Canale5 (anch'esso in replica) registra uno share superiore (17,52%) e 2,911 milioni d’italiani. Numeri stabili anche per lo show condotto da Belen Rodriguez (con la giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti) che la scorsa settimana aveva raggiunto il 17,2% con 3,023 milioni.

Il podio degli ascolti di mercoledì 4 giugno è di Chi l’ha visto? su Rai3 con l’8,49% e 1,907 milioni. Tra gli altri programmi c'è grande equilibrio. Rai2 e Rete 4 si equivalgono rispettavimente con La signora di Purity Falls (1.130.000 telespettatori, share 4,53%) e Vendetta - Una storia d'amore (1.114.000 telespettatori, share 4,67%). Italia 1 porta a casa numeri simili con il film King Kong (1.016.000 telespettatori, share 5,38%). Su La7 Atlantide - Roma criminale conquista 879.000 telespettatori, share 4,46%. Su Tv8 Che Fine hanno Fatto i Morgan? segna 603.000 spettatori con il 2.5%. Su Nove Cambio Moglie, terza puntata, è stato visto da 638.000 telespettatori, share 2,5%.