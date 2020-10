Ascolti tv, Amendola stravince contro Gerry Scotti. Formigli oltre 1,1 mln. Flop di Seconda Linea

Ascolti tv, Nero a metà 2 stravince contro Chi Vuol Esser Milionario?

Nero a Metà 2 con Amendola stravince la serata degli ascolti tv. La fiction di Rai1 conquista 4.841.000 spettatori con il 22% di share. Su Canale 5 Chi Vuol Esser Milionario? con Gerry Scotti fa 1.820.000 pari al 9.9% di share. Rai3 sale sul podio dei dati Auditel in prime time con La Forma dell’Acqua vista da 1.435.000 spettatori con il 6.3%.

Ascolti tv, Seconda Linea male al debutto su Rai2

Su Rai2 l’esordio del programma d'informazione, Seconda Linea, con Francesca Fagnani e Alessandro Giulio parte male: 419.000 spettatori pari all’1.9% di share. "Questo è un programma che deve crescere, i numeri non saranno mai per noi una spada di Damocle, dobbiamo andare avanti e basta", aveva detto il direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo prima del debutto.

Ascolti tv, Piazza Pulita vs Dritto e Rovescio al fotofinish

La sfida dei talk è molto equlibrata. Su La7 Piazzapulita di Formigli che piace a 1.169.000 spettatori con uno share del 5.6%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio convince 1.154.000 spettatori con il 6.6% di share.

Ascolti tv, X Factor 2020 cresce

Tra gli altri programmi tv, su Italia 1 la maratona finale di Chicago Med 4 è piaciuta a 1.098.000 spettatori (6.2%). Tv8 con Maschi contro Femmine prende 441.000 spettatori con il 2%. Chiude il Nove dove Gino Cerca Chef è stato visto da 269.000 spettatori con l’1.1%. Su Sky Uno la terza puntata di X Factor 2020 fresce negli ascolti tv e registra 777.000 spettatori con il 3.4%.

Ascolti tv, Lilli Gruber batte Barbara Palombelli

In access prime time vola Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno arriva a 4.707.000 spettatori con il 19%. L'informazione resta il regno di Lilli Gruber nella fascia: Otto e Mezzo su La7 viaggia a 1.799.000 spettatori (7.3%), mentre Stasera Italia News su Rete 4 è distanziata con 1.368.000 (5.7%) nella prima parte e 1.435.000 (5.8%) nella seconda. Equilibrio tra TV8 e il Nove: Guess my Age è stato seguito da 593.000 spettatori con il 2.4% di share, Nove Deal with It – Stai al gioco fa 628.000 spettatori con il 2.6%.