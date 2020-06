Ascolti tv, Auditel: 10 milioni di spettatori per la finale di Coppa Italia

Finale di Coppa Italia: quasi il 40% di share

Oltre 10 milioni di spettatori incollati alla tv, ieri sera per la finale di

Coppa Italia. Il match Napoli-Juventus in onda in prima serata su Rai 1

ha avuto in totale 10.202.000 spettatori pari al 39.58% di share.

Prima serata

Su Canale 5 il film Paradiso Amaro con George Clooney ha raccolto davanti al video il 10.4% di spettatori. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto il 7.9% dello share. Su Italia 1 Una Ragazza e il suo sogno ha raggiunto il 5.1%, mentre su Rai2 Il Gioco del Tradimento il 4.2%. Il film cult con Massimo Troisi su Rete4 Pensavo fosse amore… invece era un calesse totalizza il 2.3% di share. Su La7 Atlantide il 2.5%, su TV8 Hitch – Lui sì che capisce le donne ha segnato l’1.6% e sul Nove Sapore di Mare l’1.7%.

Access Prime Time

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media del 12.2% di share. Su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber ha interessato il 6.5% dello share. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato il 5% degli spettatori nella prima parte e il 3.9% nella seconda. Su Italia1 CSI ha registrato il 3.9%. Su Rai2 Tg2 Post il 3.3%, e su Rai3 Geo – Vacanze Italiane il 3.1%, mentre su TV8 la replica di Guess my Age piace al 2% e sul Nove quella di Deal with It – Stai al Gioco l’1.2%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio del 18.8%, mentre L’Eredità è salita al 22.8%. Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo! segna il 12.4% di share e quella di Avanti un Altro! il 17.1%.

Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto il 5.4% degli spettatori e Bull il 4.8%. Su Italia1 Dr. House segna il 2.5% nel primo episodio e il 3.4% nel secondo. Su Rai3 Blob raggiunge il 3.9%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore il 4.3% nella prima parte. Su Tv8 Cuochi d’Italia si è fermata all’1.5% e sul Nove Sono le Venti all’1%.