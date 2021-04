Ascolti tv, Bianca Berlinguer vola con Cartabianca. Mentre Giordano e Floris..

Ascolti tv, Bianca Berlinguer vola con Cartabianca

Gli ascolti tv di martedì 6 aprile 2021 vedono la vittoria di Leonardo (la fiction con Matilda De Angelis piega anche il Real Madrid di Zinedine Zidane), mentre nella guerra dei talk show, si impenna Cartabianca. Il programma di Bianca Berlinguer (ospite Flavio Briatore) vola a 1.175.000 spettatori pari ad uno share del 5.3% crescendo tantissimo rispetto alla scorsa settimana, quando Rai3 aveva raccolto 945.000 spettatori con il 4.2%.

Ascolti tv, Mario Giordano al 5,3%. Giovanni Floris fa il 4,6%

Su Rete4 Fuori dal Coro di Mario Giordano tocca il 5,3% con 1.005.000 spettatori (in leggero calo su sette giorni fa: 1.030.000 spettatori, 5.4%), mentre DiMartedì con Giovanni Floris arriva a 1.059.000 con uno share del 4.6% (e scende rispetto a martedì 30 marzo: 1.080.000 spettatori con il 4.6%).

Ascolti tv, Le Iene Show sul podio

Dietro a Leonardo e Real Madrid-Liverpool ad ogni modo si piazzano Le Iene Show che mandano Italia 1 sul podio con 1.839.000 spettatori con il 10.4% (sette giorni fa: 1,9 milioni con 10,8%). Tv8 con Italia’s Got Talent – Best Of diverte 397.000 spettatori con l’1.6%, mentre sul Nove Man on Fire – Il Fuoco della Vendetta viene visto da 423 .000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti tv, Gruber vicina all'8%. Palombelli al 5,6%

In access prime time Su Rai1 Soliti Ignoti (ospite Simona Ventura) vince con 5.493.000 spettatori con il 19.7%. Striscina la Notizina piace a 4.295.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 con Stefano Bollani e Valentina Cenni arriva a 1.357.000 spettatori con il 5.1%. Lilli Gruber sfiora l'8% su La7: Otto e Mezzo raccoglie 2.167.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 Stasera Italia di Barbara Palombelli guadagna 1.500.000 individui all’ascolto (5.6%), nella prima parte, e 1.336.000 spettatori (4.8%), nella seconda parte.

Ascolti tv, Adriana Volpe allo 0,8% con il nuovo format di Ogni Mattina. Bruno Vespa vola al 12,4%. TG5 si avvicina al TG1

Guardando nelle altre fasce. Nel daytime il nuovo format di Ogni Mattina in onda su Tv8 dalle 9.50 alle 12.07 raccoglie 61.000 spettatori con lo 0.8%. In seconda serata, vola Bruno Vespa: su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.262.000 spettatori con il 12.4% di share. La Champions League su Canale 5 viene seguita da 1.024.000 spettatori con il 5.6%. Su Italia1 Amici è visto da 477.000 spettatori (9.9%). Tra i telegiornali, il Tg5 delle 20 di Clemente Mimun si avvicina al Tg1 di Giuseppe Carboni: 5.489.000 (22%) contro 5.882.000 (23.7%). Il Tg La7 di Enrico Mentana informa 1.421.000 (5.6%). Bene alle 20,30 il Tg2 di Gennaro Sangiuliano che supera la barriera dei 2 milioni (2.038.000, 7.5%), mentre il Tg3 delle 19 è forte di 2.677.000 spettatori (13.9%)