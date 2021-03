Ascolti tv, boom "Makari". "Fuori dal Coro" (5.6%) batte Floris e Berlinguer

Ascolti tv, ancora boom per la serie “Makari” (25.9%): sconfitta Real Madrid-Atalanta (15.7%)

Gli ascolti tv di mercoledì 17 marzo vedono la vittoria di Rai1 con il secondo appuntamento con la serie “Makari” che ha conquistato 6.196.000 spettatori con il 25.9% di share. Su Canale 5 la partita di Champions League Real Madrid-Atalanta ha conquistato il secondo posto con 4.289.000 spettatori e il 15.7% di share. A chiudere il podio un testa a testa tra “Stasera Tutto è Possibile” in onda su Rai2 con 1.530.000 spettatori e il 7.2% di share e “Le Iene Show” in onda su Italia 1 con 1.527.000 spettatori e l'8.6% di share.

Ascolti tv, prima l’Eredità con il 24,9% di share

Nel preserale vince ancora una volta “L’Eredità” in onda su rai 1, che conquista 5.495.000 di spettatori con il 24.9% di share. Su Canale 5 Bonolis si conferma stabile con “Avanti un Altro”, totalizzando 4.182.000 spettatori e il 19.5% di share.

Ascolti tv, Giordano sopra il 5%, Floris stacca di un punto e Berlinguer sotto il 4%

In access prime time il programma più visto è ancora una volta “I soliti ignoti- il Ritorno” di Amadeus su Rai 1 che registra 5.804.000 di spettatori e il 20.2% di share, mentre su Canale 5 “Striscina la Notizina” è stata vista da 4.504.000 spettatori con il 16.2% di share. Tra i talk politici in prima serata vince “Fuori dal Coro” di Mario Giordano che registra 1.074.000 spettatori e il 5,6% di share, a seguire “Di Martedì” su La7 di Floris totalizza 1.102.000 spettatori e il 4.7% di share. Per ultimo “Cartabianca” di Bianca Berlinguer su Rai3 conquista 842.000 spettatori e il 3.7% di share.

Ascolti tv, Real Time vola con Flavio Montrucchio: sorpassa TV8 e il Nove

Su Real Time Primo Appuntamento di Flavio Monttrucchio vola al 2.2% con 596.000 spettatori e registra un picco a quota 736.000. Sul Nove “Non-Stop” totalizza 476.000 spettatori e il 2% di share, mentre “Due Cuori e una Provetta” su Tv8 registra 328.000 spettatori e l’1.3% di share.

Ascolti tv, vola Porta a Porta (13.5%)

In seconda serata il programma più visto è “Porta a Porta” su Rai 1 di Bruno Vespa, che regista 1.321.000 di spettatori e totalizza il 13.5% di share.