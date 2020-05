Ascolti tv, Claudio Amendola mette in crisi Maria De Filippi su Canale 5

Tu si que Vales in replica per la seconda settimana viene messo in difficoltà da Nero a Metà. Il programma di Canale 5 fa 3.023.000 spettatori (con un ottimo 17,2%), mentre la fiction di Rai1 con Claudio Amendola ne conquista 3.151.000 (con uno share inferiore, 13.8% di share). Entrambi comunque in calo. La scorsa settimana il talent show di Mediaset aveva registrato il 18,20% di share con 3,318 milioni, mentre il programma della tv di Viale Mazzini aveva fatto il 13,99% con 3,430 milioni.

Il podio degli ascolti tv è di Rai3 con Chi l’ha visto? che convince 1.913.000 spettatori con uno share dell’8.5%. A seguire Rete4 con Attacco al Treno che fa 1.431.000 spettatori e il 5.8% di share e precede Italia 1 con La furia dei Titani che arriva a 1.232.000 spettatori (4.9%).

Su La7 Atlantide parla del 'dopo Capaci' e vede Andrea Purgatori salire sino a 912.000 spettatori con uno share del 4%. Su Rai2 Poco di Tanto prende 776.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su TV8 Maschi contro Femmine convince il 2.5% con 609.000 spettatori mentre sul Nove Cambio Moglie fa 545.000 spettatori (2.1%).