Ascolti tv - Covid, Zangrillo sbotta con Parenzo: "Dico quello che vedo e ne ho le palle piene"

Alberto Zangrillo sbotta nel corso della punta di "Focus In Onda" condotta da Luca Telese e David Parenzo su La7. "Ne ho le pal** piene" ha detto il direttore della Terapia Intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano.

"Signori, se voi pensate che io sia qua oggi, che sono molto stanco, per mettermi contro qualcuno, avete sbagliato". Zangrillo spiega: "Agli italiani va detta: riprendete a vivere, andate in vacanza, al ristorante, in banca... Altrimenti Conte tra due anni, se ci sarà, dovrà chiedere 800 miliardi in Europa".