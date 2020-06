Ascolti tv, dati Auditel: Incontrada in replica batte D’Urso, Giletti cresce

Su Rai1 la replica di Non dirlo al mio Capo con protagonista Vanessa Incontrada ha conquistato 3.026.000 spettatori pari al 13.6% di share, battendo Barbara d’Urso che su Canale 5 con Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.219.000 spettatori pari al 13.2% di share.

Su La7 Non è l’Arena ha segnato l’8.8% con 1.565.000 spettatori. C'era molta attesa per l'intervista di Massimo Giletti al pm Palamara sullo scandalo giustizia, e i telespettatori l'hanno premiato, facendo crescere i suoi ascolti rispetto alla scorsa settimana, quando però andava ancora in onda Che tempo che fa di Fabio Fazio, che ha chiuso i battenti proprio la scorsa domenica.

Su Rete4 il film cult Le Ali della Libertà è stato visto dal 6.8% di share. Su Rai2 Hawai Five 0 ha raccolto il 5.2% di share, mentre su Italia 1 Come ti Rovino le Vacanze ha intrattenuto il 5.2% di share e su rai 2 NCIS – New Orleans il 4.3%.

A seguire, Rai3 con Un Giorno in Pretura al 3.8%, Tv8 con I Delitti del BarLume – Azione e Reazione (3.1%) e sul Nove Little Big Italy segna l’1.9%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 20.8% di share e su Canale 5 Paperissima Sprint il 14.1%. Su La7 Non è l’Arena – Prima Pagina segna il 6.2% con 1.407.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia si è fermata al 4.6%, stessa percentuale di Che ci Faccio Qui su Rai3. Italia1 invece con CSI si è fermata al 4%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio del 17.6% di share e L’Eredità del 21.8%.

Su Canale 5 Avanti il Primo! segna il 9.4% e Avanti un Altro! Il 14.7%. Su Rai3 Blob segna il 5%. Su Rai2 NCIS Los Angeles è la scelta del 4% di telespettatori nel primo episodio e del 4.8% nel secondo. Su Italia 1 The O.C. ha totalizzato il 2.5%, mentre su Rete4 Hamburg Distretto 21 di ferma all’1.9% di share.