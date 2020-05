Ascolti tv, dati Auditel: L’allieva doppia la D’Urso, Fazio al terzo posto

L'ultima replica de 'L'Allieva 2' trasmessa ieri da Rai1 si è aggiudicata il maggior ascolto della serata, con 4.323.000 spettatori e il 18.3% di share. Al secondo posto, su Canale5, 'Live - Non è la D'Urso' con 2.100.000 e il 12.3% di share.

Terzo piazzamento, su Rai2, per 'Che Tempo Che Fa' con 2.055.000 spettatori e l'8.2% di share (a seguire 'Che Tempo Che Fa - Il Tavolo' ha ottenuto 1.478.000 spettatori e l'8.4% di share).

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Non è L'Arena' su La7 (1.366.000 spettatori, share 7.1%), 'Come ti spaccio la famiglia' su Italia1 (1.351.000 spettatori, share 5.7%), 'Un Giorno in Pretura' su Rai3 (997.000 spettatori, share 4%), 'Sleepers' su Rete4 (838.000 spettatori, share 4%), 'I Delitti del BarLume - Il Telefono Senza Fili' su Tv8 (632.000 spettatori, share 2.6%), 'Little Big Italy' sul Nove (459.000 spettatori, share 1.8%).