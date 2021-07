Ascolti tv, Veronica Gentili batte De Gregorio-Parenzo. Anni Venti al 2,5%

Ascolti tv mercoledì 21 luglio, Benvenuti al Sud con Siani batte Superquark

Benvenuti al Sud con Alessandro Siani si aggiudica la vittoria degli ascolti tv della prima serata di mercoledì 21 luglio: il film su canale 5 ha incollato davanti al video 2.335.000 spettatori con uno share del 14.3%. Al secondo posto Superquark su Rai 1 che ha conquistato 2.116.000 spettatori pari al 12.9% di share

A seguire su Rai2 Come ti ammazzo il bodyguard ha interessato 889.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Chicago Fire ha raccolto 1.419.000 spettatori (7.7%), Chicago Med 1.316.000 spettatori (7.8%) e Chicago P.D. 1.169.000 spettatori (9.2%). Su Rai3 Sogno di una notte di mezza età è seguito da 1.188.000 spettatori con il 6.7%.

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 995.000 spettatori (7%). Su La7 Hunting Hitler – Caccia a Hitler ha registrato 365.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 la replica di Name That Tune – Indovina la Canzone segna 329.000 spettatori (2.2%). Sul Nove L’uomo che sussurrava ai cavalli è seguito da 256.000 spettatori (1.9%). Sul 20 Giustizia a tutti i costi realizza un ascolto di 436.000 spettatori con il 2.5%. Su RaiPremium Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è la scelta di 571.000 spettatori (3.4%).

Ascolti tv, access Prime Time di mercoledì 21 luglio

Su Rai1 Techetechetè è la scelta di 3.325.000 spettatori pari al 18.3%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 2.374.000 spettatori con il 13%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 827.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 C.S.I. conquista 980.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Caro Marziano è visto da 1.105.000 spettatori (6.5%) e Un Posto al Sole da 1.470.000 spettatori (8%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 981.000 individui all’ascolto (5.7%) nella prima parte e 1.133.000 (6.2%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.111.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 4 Hotel è visto da 398.000 spettatori pari al 2.2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 266.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv, preserale di mercoledì 21 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.073.000 spettatori pari al 20.7%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.234.000 spettatori con il 24.8%. Su Canale5, in replica, la presentazione di Conto alla Rovescia ha intrattenuto 895.000 spettatori (9.4%), mentre Conto alla Rovescia ha convinto 1.585.000 spettatori (12.7%). Su Rai2 S.W.A.T. ha raccolto 401.000 spettatori (3.5%) e N.C.I.S. Los Angeles 736.000 spettatori (4.9%). Su Italia1C.S.I. è visto da 485.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.124.000 spettatori pari al 15.3%, mentre Blob segna 767.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 858.000 spettatori (5.5%). Su La7 The Good Wife ha totalizzato 113.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 152.000 spettatori (1.2%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 270.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Ristoranti da Incubo – Tutto in 24 Ore sigla 125.000 spettatori pari allo 0.9%.

Ascolti tv, seconda serata di mercoledì 21 luglio

Su Rai1 RaiNews è stato seguito da 306.000 spettatori con uno share del 6.8%. Su Canale5 Tiramisù ha totalizzato una media di 723.000 spettatori pari all’11.3%. Su Rai2 Anni 20 Estate segna 206.000 spettatori (2.5%). Su Italia1 Prodigal Sonarriva a 423.000 spettatori (5.9%) nel primo episodio e 282.000 spettatori (6.5%) nel secondo episodio. Su Rai3 Ieri e Oggi interessa 488.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 I tre giorni del Condor è stato scelto da 201.000 spettatori (4.7%). Su La7 TgLa7 informa 128.000 spettatori (2.2%).