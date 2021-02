Ascolti tv, Fazio con Arcuri (9%) batte Giletti che intervista Palamara (6,7%)

Ascolti tv, Mina Settembre vince nel prime time

Mina Settembre, la fiction in onda su Rai 1 con Serena Rossi, vince ancora nel prime time: è stata seguita nel primo episodio da 6.319.000 telespettatori con uno share del 23,69% e nel secondo da 5.983.000 telespettatori, con uno share del 26,21%, aggiudicandosi il primo gradino del podio.

Ascolti tv, Fabio Fazio supera 2,4 milioni con Arcuri, Barbara d’Urso tiene il passo

Il secondo posto va Fabio Fazio con “Che Tempo che fa” in onda su Rai 3, che con Domenico Arcuri ospite, viene visto da 2.449.000 telespettatori, con uno share del 9,23%. Il terzo gradino del podio se lo aggiudica Canale 5 con “Live - Non è la D'Urso”, che ha ottenuto 2.432.000

telespettatori e uno share dell'8,9%.

Ascolti tv, Non è l’Arena di Massimo Giletti sopra 1,7 milioni con Luca Palamara

A seguire, Massimo Giletti su La7 con “Non è l'Arena” ha totalizzato 1.744.000 telespettatori pari a uno share del 6,7% con l’intervista esclusiva a Luca Palamara. Mentre su Italia1 'Deadpool' ha realizzato 1.330.000 telespettatori e uno share del 5,34%. Su Rai2 '9-1-1' ha interessato, invece, 1.272.000 telespettatori (share del 4,63%). Su Retequattro 'USS Indianapolis' è stato seguito da 715.000 telespettatori con il 3,07% di share. Chiudono gli ascolti del prime time Nove con 'L'Uomo che sussurrava ai Cavalli', visto da 358.000 telespettatori (share dell''1,7%), e Tv8 'Family Food Fight', seguito da 323.000 telespettatori (1,4%).

Ascolti tv, Soliti Ignoti e L'Eredità fanno volare Rai 1

In access prime time, prosegue la serie vincete dei 'Soliti Ignoti' di Rai1 con 5.322.000 e il 19.4% di share. Mentre su Canale 5 'Paperissima Sprint' ha ottenuto 3.492.000 spettatori e il 12.7% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale, con 'L'Eredità' che ha ottenuto 4.864.000 spettatori e il 20.5% di share, battendo 'RiCaduta Libera' su Canale 5, che ha totalizzato 3.541.000 spettatori e il 15.1% di share.

Ascolti tv, Domenica In a 3,5 milioni. Lucia Annunziata oltre il 9%

Nel pomeriggio vince Domenica In con 3.558.000 spettatori (18.2%) nella prima parte e 3.314.000 (18.3%) nella seconda (I Saluti di Mara 2.812.000 – 16.1%), a seguire Da Noi… a Ruota Libera segna il 13.5% con 2.542.000 spettatori. Su Canale5 Domenica Live al 13% con con 2.466.000 spettatori. Su Rai2 Quelli che il calcio fa 1.198.000 con il 6,7%. Su Rai3 Mezz’Ora in più è stato seguito da 1.741.000 spettatori (9.3%) e Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà da 1.195.000 spettatori (6.7%).

Ascolti tv, Uno Mattina in Famiglia vede il 23%

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia vola sempre alto con Monica Setta e Tiberio Timperi: 554.000 (15.1%) nella prima parte e 1.873.000 (22.9%) nella seconda.

Ascolti tv, Rai batte Mediaset su tutti i fronti

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso con decisione su quelle Mediaset sia in prime time (40.44% di share contro 27.47%) che in seconda serata (33.42% di share contro 32.43%) e nelle 24 ore (37.92% di share contro 28.36%).