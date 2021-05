Ascolti tv: Fazio sfiora l'11%, Giletti vola nella 2ª parte, Gentili giù

Ascolti tv, La Compagnia del Cigno batte Paolo Bonolis

La prima serata di domenica 16 maggio è vinta da Rai 1 con la prima visione de La Compagnia del Cigno 2 che ha conquistato 3.757.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale 5 Avanti Un Altro Pure di Sera ha raccolto davanti al video 2.835.000 spettatori pari al 13.2% di share (presentazione di 8 minuti: 2.464.000 – 9.8%). Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.136.000 spettatori (4.5%) mentre Bull ha ottenuto 1.063.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Gemini Man ha intrattenuto 1.419.000 spettatori con il 6.2% di share.

Ascolti tv, Fabio Fazio sfiora l'11%. Giletti oltre l'8,5% (nella seconda parte)

Su Rai3, preceduto da un’anteprima di 32 minuti (1.437.000 – 6.5%), Che Tempo Che Fa - dalle 20.37 alle 22.10 – ha raccolto davanti al video 2.717.000 spettatori (10.9%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.13 alle 23.35 -ha interessato 1.517.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Robin Hood è stato visto da 769.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 preceduto da una presentazione di 29 minuti (1.032.000 – 4.3%), Non è L’Arena ha interessato 1.252.000 spettatori con il 5.1%, nella prima parte dalle 21.12 alle 22.55, e 1.092.000 spettatori con l’8.6%, nella seconda parte dalle 23 alle 0.54.

Ascolti tv, Amadeus stacca Paperissima. Veronica Gentili al 4,2%

Su Rai1 Soliti Ignoti ha raccolto 4.723.000 spettatori con il 19.2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.160.000 spettatori con il 12.9%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 960.000 spettatori (4%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 983.000 spettatori con il 4.2%, nella prima parte, e 985.000 spettatori con il 3.9%, nella seconda parte.

Ascolti tv, L'Eredità al 20,5%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.757.000 spettatori (17%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 3.931.000 spettatori (20.5%). Su Canale 5 Avanti Il Primo segna 2.062.000 spettatori (13.1%) mentre Avanti un Altro raccoglie 2.896.000 spettatori (15.4%).

Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 762.000 spettatori (4.9%), nella prima parte, e 887.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Hawaii Five O segna 927.000 telespettatori (4.3%). Su Italia1 CSI ha totalizzato .000 spettatori (%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 804.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3 TGR segna 2.638.000 spettatori con il 13.1%. Su La7 Questo è Quello ha appassionato 185.000 spettatori (share dell’1.1%).

Ascolti tv, Nadal batte Djokovic e fa volare Italia 1 e Sky

Su Italia1 – dalle 17.10 alle 20.02 – il Tennis con gli Internazionali d’Italia (che ha visto Rafael Nadal battere Novak Djokovic in una emozionante finale finita al terzo set) ha raccolto 925.000 spettatori con il 5.7%. Su Sky Sport Uno – dalle 17.08 alle 20.04 – il Tennis con gli Internazionali d’Italia ha raccolto 368.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv, Monica Setta e Tiberio Timperi al 24,6%

Rai1 vola con la coppia Setta-Timperi: Uno Mattina in Famiglia fa il 18,4% nella prima parte (773.000 spettatori) e sale al 24,6% nella seconda (1.725.000), passando al 22,1% nella terza (1.675.000).

Ascolti tv, Venier vs D'Urso e Lucia Annunziata: i numeri. TV8 accelera con la MotoGp

Nel pomeggio Su Rai1 Domenica In di Mara Venier piace a 3.172.000 spettatori pari ad uno share del 18.4%, nella prima parte, e 2.664.000 spettatori pari ad uno share del 17.4%, nella seconda parte dalle 15.02 alle 17.04. Su Canale 5, Domenica Live di Barbara D'Urso viene vista 1.716.000 spettatori (11%), dalle 14.36 alle 17, 2.121.000 spettatori (14.7%), dalle 17.03 alle 17.56, e 2.191.000 spettatori (14.8%), dalle 18 alle 18.30 (Ultima Sorpresa: 1.679.000 – 11.2%). Lucia Annunziata con Mezz’ora in Più convince 1.014.000 spettatori con il 6.3%. Super Tv8 con la MotoGp in differita a Le Mans che viene scelta da 1.187.000 spettatori con l’8.2%.