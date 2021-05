Ascolti tv: Fazio sopra il 10%, Giletti sale nella 2ª parte, cresce Gentili

Ascolti tv prima serata di domenica 30 maggio

Basta un paio di baffi su Rai 1 vince gli ascolti della prima serata di domenica 30 maggio 2021: con 3.091.000 spettatori ha conquistato il 15.1% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Avanti un Altro! Pure di Sera ha raccolto davanti al video 2.552.000 spettatori con uno share del 12.7% (presentazione dalle 21.17 alle 21.25: 2.394.000 – 10.4%). Su Rai2 il doppio episodio di The Rookie ha interessato 1.081.000 spettatori (4.7%), mentre Bull 713.000 spettatori (3.8%).

Su Italia1 Battleship ha intrattenuto 1.145.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 preceduto da 31 minuti di anteprima (1.430.000 – 7.3%), l’ultimo appuntamento con Che Tempo Che Fa ha incollato 2.457.000 spettatori con il 10.8% nella prima parte e 1.723.000 spettatori con l’8.9% nella seconda parte denominata Il Tavolo.

Su Rete4 American Sniper totalizza un a.m. di 946.000 spettatori (5.1%). Su La7 preceduto da una presentazione di 26 minuti (1.018.000 – 4.7%), Non è l’Arena ha registrato 1.262.000 spettatori pari al 5.6% nella prima parte e 899.000 spettatori pari al 7.5% nella seconda parte. Su Tv8 in prima tv free Antonino Chef Academy segna 339.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Supernanny è seguito da 312.000 spettatori con l’1.4%, nel primo episodio inedito, e 255.000 spettatori con l’1.5% nel secondo episodio in replica.

Ascolti tv access prime time di domenica 30 maggio

Su Rai1 Soliti Ignoti segna 4.375.000 spettatori con il 19.4%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra 2.997.000 spettatori (13.5%). Su Italia1 C.S.I. incolla 898.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 1.058.000 individui all’ascolto (5%) nella prima parte e 986.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 577.000 spettatori pari al 2.6%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 199.000 spettatori (0.9%).

Ascolti tv preserale di domenica 30 maggio

Su Rai1 – dalle 17.22 alle 19.55 – il 63° Zecchino d’Oro, vinto da Anna Bartolomei, intrattiene 2.381.000 spettatori (18%). Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.163.000 spettatori (9.1%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.185.000 spettatori (14.1%). Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 498.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 784.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag segna 549.000 spettatori con il 3.8%. C.S.I. raccoglie 527.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.788.000 spettatori pari al 16.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 805.000 spettatori (4.5%). Su La7 l’esordio di Bell’Italia in Viaggio con Fabio Troiano ha incollato 258.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 365.000 spettatori pari al 2.1%.

Ascolti tv seconda serata di domenica 30 maggio

Su Rai1 Speciale Tg1 è stato seguito da 557.000 spettatori con uno share del 6.6%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 828.000 spettatori pari al 9.5%. Su Rai2 La Domenica Sportiva è scelta da 411.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Pintus@Club è visto da 604.000 spettatori (8.2%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 532.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete4 La signora ammazzatutti è stato scelto da 124.000 spettatori (2.4%). Su La7 TgLa7 Notte informa 303.000 spettatori (5.9%)