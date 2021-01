Ascolti tv, Fazio sopra l'8%. Giletti cresce con Renzi. Inter-Juventus sfiora i 3 milioni

Ascolti tv, Mina Settembre meglio pure di Che Dio ci aiuti

Mina Settembre, la fiction di Rai1 con Serena Rossi, esordisce con una vittoria negli ascolti tv di domenica 17 gennaio 2021 con 5.836.000 spettatori pari al 22.6% di share (primo episodio a 6.087.000 e il 21.8%, secondo episodio a 5.624.000 e il 23.4%). Numeri in crescita sulla scorsa settimana quando il primo canale della tv di Stato aveva mandato in onda Che Dio ci aiuti 6 raccogliendo un ottimo 5.513.000 milioni (21,9%).

Ascolti tv, Fabio Fazio supera 2,2 milioni. Barbara D'Urso fa 2 milioni

Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio lancia Rai3 a 2.243.000 spettatori con l’8.1% (Che Tempo Che Fa – Il Tavolo fa 1.365.000 spettatori con il 7.3%): picco d’ascolto di oltre 2.700.000 spettatori in una puntata che ha visto come ospiti il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia e il medico e scienziato Anthony Fauci. Su Canale5 Live – Non è la D’Urso è stato visto da 1.995.000 spettatori con uno share dell’11%. Italia 1 con Fantastic 4 – I fantastici 4 piace a 1.319.000 spettatori (5%). Su Rai2 9-1-1 fa 1.217.000 spettatori (4.4%). Segue Rete4 con Il piccolo lord (1.097.000 spettatori e il 4.5%).

Ascolti tv, Non è l’Arena di Giletti sopra 1,5 milioni con Matteo Renzi

Su La7 Non è l’Arena di Massimo Giletti (con Matteo Renzi e Mauro Corona tra gli ospiti) ottiene 1.544.000 spettatori con il 5.6% nella prima parte (la scorsa settimana erano stati 1.285.000 spettatori con il 4.7% nella stessa fascia) e 889.000 spettatori con il 6.2% nella seconda parte.

Ascolti tv, Inter-Juventus al 10,5%

Su Tv8 Family Food Fight arriva a 343.000 spettatori (1.3%). Sul Nove la finale di Supercoppa di Spagna Barcellona-Athletic Bilbao ha conquistato 336.000 spettatori con l’1.3%. Ma la partita della serata era Inter-Juventus che ha visto Antonio Conte stravincere contro Andrea Pirlo e i Canali Sky sfiorare i 3 milioni di tifosi: 2.902.000 spettatori con il 10.5%.

Ascolti tv, Domenica In record

Bene ‘Domenica In’ con Mara Venier che nella 19° puntata di domenica 17 gennaio 2021 arriva a 3.607.000 telespettatori con oltre il 18% di share. La prima parte del programma fa il 18.1% di share con 3.714.000 telespettatori; la seconda parte il 18.5% di share con 3.501.000 telespettatori.

Ascolti tv, Monica Setta e Tiberio Timperi al 23%

Rai1 vola con Unomattina in Famiglia di Monica Setta e Tiberio Timperi con il 16,7% nella prima parte (601.000 spettatori) e il 22,9% (1.865.000) nella seconda.

Ascolti tv, vola RaiSport con lo sci e la vittoria di super Marta Bassino

Boom dello sci grazie a Marta Bassino (vincitrice dello Slalom Gigante di Kraniska Gora, dopo il trionfo di sabato): su RaiSport ben 782.000 spettatori pari al 4.4%.

Ascolti tv, Lucia Annunziata sopra al 10%: l'intervista di Floris su La7 all'1,3%

Nel pomeriggio vola Rai 3 con Lucia Annunziata: Mezz’ora in Più è seguito da 1.960.000 spettatori con il 10.1% (bene poi pure Kilimangiaro visto da 1.301.000 spettatori e il 6.9% nella prima parte e 1.948.000 spettatori e il 9.6% nella seconda). Giù La7: DiMartedì - Intervista a Giancarlo Coraggio di Giovanni Floris fa 265.000 spettatori e il 1.3%).

Ascolti tv, Domenica Sportiva sfiora l'8%

Inter-Juventus lancia i programmi sportivi in seconda serata. Vince Rai2 su Italia 1. La Domenica Sportiva arriva a 1.218.000 spettatori pari al 7.8%, Pressing Serie A (che però è partito 50 minuti dopo) è visto da 370.000 spettatori pari al 5.2%.

Ascolti tv, Tg1 top ma il Tg5 si avvicina. Tg3 sul podio. Lontani Tg2 e Tg La7

Tra i telegiornali si accorcia la forbice TG1-TG5: 6.429.000 (23.9%) per il tg di Giuseppe Carboni e 5.439.000 (20.1%) per quello di Clemente Mimun. Il podio tra i notiziari serali è del Tg3 delle 19 che vola a 2.847.000 (12.2%). Lontani il Tg2 delle 20,30 di Gennaro Sangiuliano (1.608.000, 5.7%) e il Tg La7 di Enrico Mentana delle 20 (1.081.000 e il 4%)