Ascolti tv, Miss Fallaci con Miriam Leone travolge Canale 5. Stefano De Martino una certezza: incassa oltre il 12% di share

Ascolti tv ieri 18 febbraio 2025: Le Iene nel secondo appuntamento settimanale migliorano. DiMartedì davanti a E' sempre Cartabianca

Rai1 si conferma leader negli ascolti tv del martedì sera con la prima puntata di Miss Fallaci. La fiction con Miriam Leone nei panni della nota giornalista e scrittrice ha incollato al video 3.260.000 spettatori (18.3%). A seguire Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino riparte su Rai2 con 1.885.000 spettatori (12.5%).

Terzo posto per Le Iene, che su Italia 1 nel secondo appuntamento settimanale salgono a 1.329.000 spettatori (9.3%). La domenica la coppia Angioni-Gentili aveva raggiunto 1.297.000 spettatori (9.1%).

Il grande giorno su Canale 5 con Aldo, Giovanni e Giacomo è solo ai piedi del podio con 1.432.000 spettatori (8.5%)

Per quanto riguarda i talk, E' sempre Cartabianca su Rete 4 interessa 638.000 spettatori (4.6%). Bianca Berlinguer perde quindi la sfida con DiMartedì, che su La7 chiude con 1.365.000 spettatori (8.4%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 18 febbraio 2025 per le altre reti: l'esordio di Le ragazze su Rai3 con 625.000 spettatori (3.3%), 2012 su TV8 con 321.000 spettatori (2.1%), le repliche di Little Big Italy sul Nove con 249.000 spettatori (1.8%).