Ascolti tv, Fazio (con ospite Olly) batte Report. La coppia Gentili-Angioni piace: Le Iene oltre il 10% di share

Ascolti tv ieri 2 marzo 2025

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore con il secondo episodio della nuova stagione porta Rai1 al primo posto negli ascolti tv con 4.331.000 spettatori (23.8%). Tradimento su Canale 5 è medaglia d'argento con 2.194.000 spettatori (13%). Terzo posto per Le Iene su Italia 1 che registrano 1.472.000 spettatori (10.7%). Nella precedente puntata la coppia Gentili-Angioni aveva raggiunto 1.294.000 spettatori (9.3%).

Che Tempo Che Fa sul Nove registra 1.756.000 spettatori (8.9%). Fabio Fazio tra i suoi ospiti ha avuto Brunori Sas, Stefano De Martino e Olly, vincitore di Sanremo 2025. La scorsa domenica Che Tempo che Fa aveva interessato 1.773.000 spettatori (9%).

Anche Report cala su Rai3 a 1.316.000 spettatori (7%). Nella puntata precedente Sigfrido Ranucci aveva infatti raggiunto 1.541.000 spettatori (8.2%).

Zona Bianca su Rete 4 sale a 690.000 spettatori (4.8%) ma viene comunque superato dallo speciale Trump vs Zelensky – Lo Scontro che passerà alla Storia su La7 con 966.000 spettatori (4.9%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 2 marzo 2025 per le altre reti: N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Rai2 con 652.000 spettatori (3.2%), The November Man su TV8 con 186.000 spettatori (1%).