Ascolti TV ieri 27 novembre 2022: Giletti vola alto, Berlinguer rosica

Ascolti TV ieri 27 novembre 2022: Non è l'Arena chiude con 780mila spettatori per il 7% di share

Rai1 stravince la prima serata degli ascolti TV della domenica con la partita Spagna-Germania per i Mondiali 2022. L'incontro è stato visto da 7.634.000 spettatori pari al 34.7% di share. Il Circolo dei Mondiali raggiunge invece 1.778.000 spettatori pari al 9.6% di share. Secondo posto per Che Tempo Che Fa su Rai3 con 2.454.000 spettatori e l’11.3% di share. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo chiude con 1.793.000 spettatori con il 12.5%. Medaglia di bronzo per Canale 5 con la prima TV Dopo il matrimonio, che ha interessato 1.941.000 spettatori con uno share del 10.4%.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 27 novembre 2022 per le altre reti: N.C.I.S. Los Angeles su Rai2 con 1.055.000 spettatori (4.9%), Le Iene presentano: Inside su Italia 1 con 1.614.000 spettatori (8.4%), Zona Bianca su Rete 4 con un a.m. di 635.000 spettatori (4.5%), Non è l’Arena su La7 con 780.000 spettatori (7%), Every Breath You Take su TV8 con 158.000 spettatori (0.9%), la replica di Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere Offeso sul Nove con 407.000 spettatori (2.2%).

Ascolti TV ieri 27 novembre 2022 nell'access prime time

Canale5 con Paperissima Sprint registra per gli ascolti TV ieri 27 novembre 2022 nell'access prime time 2.997.000 spettatori pari al 13.6% di share. Seguono sulle altre reti: Controcorrente su Rete 4 con 836.000 spettatori (3.8%) e In Onda su La7 con 746.000 spettatori (3.4%).