Ascolti tv, il Papa su Canale 5 batte Amadeus su Rai 1 e vince la serata

ASCOLTI TV, IL PAPA SU CANALE 5 BATTE AMADEUS SU RAI 1

Sono stati 5.404.000 gli spettatori che ieri sera hanno guardato su Canale 5, l'intervista esclusiva al Papa realizzata dal Tg5. Lo 'Speciale Tg5 - Intervista a Papa Francesco' ha registrato il 19% di share, battendo il programma concorrente di Rai, 'I Soliti Ignoti', visto da 5.151.000 spettatori con il 18.1% di share.

Tra gli altri ascolti di prime time: 'Guardiani della Galassia Vol. 2' su Italia 1 (1.414.000 spettatori, share 5.9%), 'Non è l'Arena' su La7 (1.285.000 spettatori, share 4.7%, nella prima parte, e 1.060.000 spettatori, share 7.6%, nella seconda parte), 'Il ragazzo di campagna' su Rete4 (915.000 spettatori, share 3.6%), 'Anplagghed' sul Nove (442.000 spettatori, share 1.7%), 'Family Food Fight' su Tv8 (330.000 spettatori, share 1.3%). Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore.