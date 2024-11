Ascolti tv, Il Patriarca 2 male (e Antonella Clerici vince). La reazione da applausi di Claudio Amendola è virale (da standing ovation)

Ascolti tv, Il Patriarca 2 male (Antonella Clerici vince con The Voice Kids). La reazione da applausi di Claudio Amendola è virale (da standing ovation)

La prima puntata de Il Patriarca 2 su Canale 5? E' stata vista da 2.250.000 spettatori con uno share del 13.4%. Numeri lontani dalla media della prima stagione (2,7 mln e 16.1%). La serata ha visto il debutto di The Voice Kids con Antonella Clerici stravincere la sfida degli ascolti tv (da Crozza a FarWest, Propaganda Live e... tutti i dati).

"Salve a tutti, ieri sera è andata in onda la prima puntata de Il Patriarca 2 e devo ammettere che non è stato un grande successo", ha detto Claudio Amendola in un video social in cui ha commentato i dati Auditel. L'attore (che interpresa Nemo Bandera nella fiction) ha invitato gli spettatori a vedere la seconda puntata (in onda venerdì 22 novembre sempre nella prima serata di Canale 5) e ha chiuso con grande ironia“ volendo "condividere con voi lo stato d’animo che ho provato stamattina quando sono arrivati i risultati che, come vi ho detto, non sono stati molto confortanti”. Poi è partito uno stralcio di Frankestein Junior.