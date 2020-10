Ascolti tv, Fabio Fazio sale malgrado la nazionale. Giletti va giù

Ascolti tv, Polonia-Italia al 26,2%

La nazionale di Mancini pareggia 0-0 in Polonia (nel match di Nations League), ma vince negli ascolti mandando Rai1 in gol con 6.814.000 spettatori e il 26.2% di share. Bene su Canale 5 Live – Non è la D’Urso che conquista 2.432.000 spettatori e il 15.9% di share.

Ascolti tv, Fabio Fazio sale oltre il 10%

Che Tempo che Fa di Fabio Fazio non accusa il colpo della partita in contemporanea e viene visto su Rai3 da 2.648.000 spettatori con il 10.3% crescendo rispetto alla scorsa settimana quando era arrivato a 2.378.000 spettatori con il 9.7%.

Ascolti tv, Non è l’Arena di Massimo Giletti in calo

Scende leggermente Non è l’Arena di Massimo Giletti che fa 1.261.000 spettatori nella prima parte (4.8%) con 860.000 spettatori nella seconda (5,7%). Sette giorni fa il programma di La7 aveva convinto 1.309.000 spettatori nella prima parte (5.3%) e 922.000 spettatori nella seconda (5.8%)

Tra gli altri programmi tv in prime time, Rai2 NCIS Los Angeles arriva a 1.392.000 spettatori (5.2%) e NCIS New Orleans scende a 1.154.000 spettatori (4.6%). Su Italia 1 Viaggio nell’Isola Misteriosa piace a 1.532.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rete4 Le Due Vie del Destino lo hanno visto 642.000 spettatori con il 3% di share. Su Tv8 Masterchef Italia ha intrattenuto 591.000 spettatori (3%) mentre sul Nove Paolo Borsellino – Era mio Padre arriva all’1.1% con 260.000 spettatori.

Da segnalare anche gli ottimi ascolti del Tg1 serale che va al 24,6% con 5,8 milioni di spettatori.