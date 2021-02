Ascolti tv: Lolito Lobosco boom stile Montalbano. Fazio cala. E Giletti...

Ascolti tv: Lolito Lobosco boom stile Montalbano

Le Indagini di Lolito Lobosco vincono gli ascolti tv nella prima serata di domenica 21 febbraio 2021 regalando a Rai1 7.535.000 spettatori pari al 31.8% di share (la scorsa settimana Mina Settembre con Serena Rossi aveva chiuso con il 6,5 milioni e il 26,4%). La fiction con Luisa Ranieri fa numeri degni del Commissario Montalbano.

Ascolti tv, Fabio Fazio al 9,1% (in calo). Live – Non è la D’Urso stabile sopra i 2 milioni

Su Rai3 Che Tempo che Fa di Fabio Fazio convince 2.414.000 spettatori con il 9.1% (in calo su domenica 14: 2.712.000 spettatori con il 10%). Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso, in onda dalle 21.50 alle 25.24, piace a 2.022.000 spettatori con il 12.2% di share (stabile rispetto agli ascolti tv di una settimana fa: 2.038.000 spettatori con il 12% di share).

Ascolti tv, Giletti sfiora il 6,5% su La7 con Non è l’Arena

Vicino alla zona podio finisce Massimo Giletti. Su La7 Non è l’Arena fa il 5.7% con 1.482.000 spettatori nella prima parte e il 6.4% con 894.000 spettatori nella seconda (la scorsa settimana: 5.6% con 1.484.000 spettatori nella prima parte e 7.1% con 990.000 spettatori). Tra gli altri programmi tv, Italia 1 con Independence Day: Rigenerazione chiude in top-5 negli ascolti tv con 1.397.000 spettatori e il 5.8% di share. Rai2 9-1-1 convince 1.011.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 832.000 spettatori (3.2%) nel secondo. Su Rete4 Troy viene visto da 594.000 spettatori con il 3% di share. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel arriva a 478.000 spettatori (1.8%) mentre sul Nove Quasi quasi Cambio i Miei segna lo 0.9% chiude con 240.000 spettatori nel primo episodio e l’1..1% con 211.000 spettatori nel secondo.

Ascolti tv, Monica Setta e Tiberio Timperi sfiorano il 23%

Rai1 vola sempre con Monica Setta e Tiberio Timperi: Uno Mattina in Famiglia viaggia con il 16,2% (633.000) nella prima parte e sale al 22,8% (1.746.000) nella seconda.

Ascolti tv, Lucia Annunziata vicina all'8,5% (ma in calo). Milan-Inter: Dazn boom

Su Rai1 Domenica In di Mara Venier viene seguito da 3.159.000 spettatori (18.4%) nella prima parte e 2.652.000 (16.3%) nella seconda. Su Rai2 I Campionati del Mondo di Sci, con Alex Vinatzer che chiude quarto in slalom speciale, catturano 1.035.000 spettatori con il 5.7% di share. Domenica Live di Barbara D'Urso registra il 13.8% con 2.383.000 spettatori. Rai2 con Quelli che Aspettano fa 934.000 spettatori (5.6%) e Quelli che il Calcio chiude con 1.071.000 (6.6%). In calo Rai3 e Lucia Annunziata: Mezz’Ora in più è stato seguito da 1.368.000 spettatori e l'8.3% e Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà da 946.000 spettatori e il 5.9% (la scorsa settimana: 1.622.000 spettatori con il 9.5% e Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà 1.195.000 spettatori e il 7.1%). Boom di Dazn che alle 15 manda in onda il derby Milan-Inter stravinto dai nerazzurri guidati dal duo Lukaku-Lautaro Martinez: 7% con 1.144.000 spettatori.

Ascolti tv, Domenica Sportiva al 6,6%

Su Rai 1 Speciale Tg1 in seconda serata ha conquistato 1.033.000 spettatori con il 10.1%. Su Rai2 La Domenica Sportiva viene scelta da 937.000 spettatori (6.6%) e L’Altra DS da 251.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Pressing Serie A va in gol con 355.000 ascoltatori e il 5.5% di share (Highlights 603.000 – 4.5%).