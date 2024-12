Ascolti tv, Mentana fa boom: TgLa7 trend clamoroso 2024 (in controtendenza, i numeri): Urbano Cairo festeggia

Ascolti tv, Mentana fa boom: TgLa7 trend clamoroso (in controtedenza): Urbano Cairo festeggia

Agcom nei giorni scorsi ha fatto il punto sui media italiani rilasciando i dati dell’Osservatorio sulle Comunicazioni, che fotografano la situazione di tv, stampa, web, poste e tlc nei primi 9 mesi del 2024.

Tra i mille dati contenuti negli ascolti tv, ne spicca uno interessante e riguarda La7, più precisamente il telegionale della televisione di Urbano Cairo.

In controtendenza con i competitor, il TG La7 di Enrico Mentana delle 20:00 è l'unico che nel 2024 registra ascolti tv in aumento, del 22,1% rispetto all’anno precedente (da 0,96 a 1,17 milioni).

Allo stesso modo, gli ascolti del TG La7 delle 13:30 passano da 490 a 600 mila circa (+21,9%)

Ascolti tv, Rai vs Mediaset: la guerra dei numeri e trend Auditel

Per il resto stando al report Agcom, sul fronte degli spettatori medi dell’“intero giorno”, nei primi nove mesi del 2024 Rai davanti a Mediaset (3,01 vs 2,96 milioni di spettatori), con la tv di viale Mazzini che non subisce variazioni di rilievo rispetto ai numeri del 2023, con Mediaset che ha una flessione di circa 70 mila telespettatori (-2,2%). Ampliando l’arco temporale dell’analisi, tra il 2020 e il 2024 Rai scede di 820 mila telespettatori (-21,5%) mentre per Mediaset calo di circa 510 mila telespettatori (-14,6%).

Va altresì ricordato che nell'analisi degli ascolti tv legati all'intero 2024 Mediaset ha prevalso sulla Rai (rifilando tra l'altro 8 punti nella fascia 'più calda', qui tutti i dati)