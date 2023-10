Ascolti tv, Minzoli flop (di nuovo) su Rete 4. Stasera Italia Weekend crolla

Minzolini sempre più in bilico

Nella serata di sabato 30 settembre 2023 su Rai1 Tutti Giocano a Reazione a Catena ha conquistato 2.162.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.904.000 spettatori con uno share del 30.3%. Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 720.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri ha intrattenuto 734.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Italic, carattere italiano debutta a 530.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete4 Rocky III totalizza un a.m. di 400.000 spettatori (2.6%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 845.000 spettatori con il 5.3%. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 380.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Faking It – Bugie o verità? segna 221.000 spettatori (1.7%). E' quanto spiega questa mattina il sito internet www.davidemaggio.it.

Molto interessanti i dati sul Prime Time. Su Rai1 Affari Tuoi è seguito da 3.590.000 spettatori pari al 21.3%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra 2.793.000 spettatori con il 16.6%. Su Rai2 Tg2 Post arriva a 408.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 N.C.I.S. incolla davanti al video 1.246.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Che Sarà interessa 591.000 spettatori pari al 3.6%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend condotto da Minzolini (sempre più in bilico stando agli ultimi rumor) ha radunato solo 693.000 individui all’ascolto (4.2%) nella prima parte e 605.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti totalizza 497.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove Fratelli di Crozza raggiunge 400.000 spettatori e il 2.4%.

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena, dalle 19:20 alle 19:53, ha ottenuto un ascolto di 2.637.000 spettatori pari al 20.3%. Su Canale5 Caduta Libera Story – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.644.000 spettatori (17%), mentre Caduta Libera Story ha convinto 2.342.000 spettatori (19.1%). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles raccoglie 434.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 583.000 spettatori (4%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 460.000 spettatori (4.3%) e C.S.I. Miami 669.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.034.000 spettatori pari al 14.9%, mentre Blob segna 763.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 549.000 spettatori (3.6%). Su Tv8 4 Hotel arriva a 170.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Only Fun – Comico Show è visto da 187.000 spettatori (1.7%).