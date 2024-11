Ascolti tv, Otto e Mezzo vola ma arriva l'attacco del Cdr di La7. Non c'è storia, Amadeus cala quando c'è Stefano De Martino

Ascolti tv ieri 4 novembre 2024: Otto e Mezzo arriva al 9,4% di share ma il Cdr di La7 critica Lilly Gruber per la questione dei licenziamenti

Otto e Mezzo nella puntata di ieri ha raggiunto 2.018.000 spettatori (9.4%) ma sono arrivate le critiche del Comitato di Redazione del telegiornale di La7 nei confronti della conduttrice Lilly Gruber. "La Fieg ha scelto La7 per ribadire il suo attacco al giornalismo e all'informazione e La7 ha scelto Lilly Gruber per motivare il licenziamento di 25 colleghi", si legge nel comunicato del Cdr. Per trattare i temi dei problemi dell'editoria erano infatti presenti in studio il presidente Fieg, Carlo Malinconico, e Roberto Natale, presidente Fnsi.

Sempre nell'access prime time, Chissà chi è ancora una volta torna a calare quando deve vedersela con Affari Tuoi. Il game show condotto da Amadeus sul Nove scende a 536.000 spettatori (2.5%). Il sabato, invece, aveva interessato 534.000 spettatori con il 3% di share. Stefano De Martino su Rai1 continua a dominare questa fascia oraria con 5.464.000 spettatori (25.5%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 4 novembre 2024 per l'access prime time delle altre reti: Cinque Minuti su Rai1 con 4.588.000 spettatori (21.8%), Striscia la Notizia su Canale 5 con 2.944.000 spettatori (13.7%), TG2 Post con 715.000 spettatori (3.3%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.379.000 spettatori (6.5%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.260.000 spettatori (6%) e Un Posto al Sole con 1.477.000 spettatori (6.8%), 4 di Sera su Rete 4 con 1.100.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 975.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte.