Ascolti tv: Otto e mezzo sotto il 7% batte Stasera Italia di Palombelli (5%)

La prima serata di mercoledì 26 maggio è vinta da Il Commissario Montalbano – L’Età del Dubbio. La fiction su Rai1 ha appassionato 4.429.000 spettatori pari al 20%. Su Canale 5 Il Gladiatore ha raccolto davanti al video 1.695.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 Dove Eravamo Rimasti ha interessato 849.000 spettatori pari al 3.6% di share. Su Italia 1 Alice Oltre Lo Specchio ha intrattenuto 799.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.911.000 spettatori pari ad uno share del 13.5% (presentazione di 10 minuti: 1.905.000 – 7.6%).

Su Rete4 Zona Bianca di Giuseppe Brindisi totalizza un a.m. di 813.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 The Social Network ha registrato 394.000 spettatori con uno share dell’1.8% (Atlantide prima e dopo il film: 217.000 – 2.1%). Su Tv8 la finale di Europa League – Villarreal vs Manchester United segna 1.656.000 spettatori con il 7.5% (pre e post gara nel complesso: 757.000 – 4.5%). Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 443.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 Antigang – Nell’ombra del crimine registra 465.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai Movie Il Vegetale raccoglie 380.000 spettatori e l’1.5%. Su Real Time Abito da Sposa Cercasi – Puglia ha ottenuto 258.000 spettatori con l’1%, nel primo episodio, e 319.000 spettatori con l’1.4% nel secondo episodio. Sui canali Sky la finale di Europa League – Villarreal vs Manchester United ha interessato 934.000 spettatori con il 4.3%.

Ascolti tv access prime time di mercoledì 26 maggio

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.849.000 spettatori con il 19.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.473.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 866.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 CSI ha registrato 898.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.122.000 spettatori con il 5.1%. Un Posto al Sole raccoglie 1.772.000 spettatori con il 7.4%.

Su Rete4 Stasera Italia di Barbara Palombelli ha radunato 1.121.000 individui all’ascolto (5%), nella prima parte, e 1.033.000 spettatori (4.2%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber ha interessato 1.592.000 spettatori (6.6%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 398.000 spettatori con l’1.7%. Su La5 Uomini e Donne raccoglie 478.000 spettatori e il 2.1%.

Ascolti tv preserale di mercoledì 26 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.535.000 spettatori (20.8%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.002.000 spettatori (25.1%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.642.000 spettatori (13.9%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.310.000 spettatori (14.9%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 570.000 spettatori (4.1%), NCIS segna 957.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 306.000 spettatori con il 2.3%.

CSI ha ottenuto 366.000 spettatori (2%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.576.000 spettatori con il 14.9%. Blob segna 1.054.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 812.000 individui all’ascolto (4.3%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 113.000 spettatori (share dello 0.8%). Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 209.000 spettatori con l’1.2%.

Ascolti tv seconda serata di mercoledì 26 maggio

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 955.000 spettatori con il 10.3% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 430.000 spettatori pari ad uno share dell’8.8%. Su Rai2 Restart segna 199.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 838.000 spettatori con il 9.9%. Su Italia1 Baggio: l’Uomo dietro il Campione è visto da 397.000 spettatori (3.1%). Su Rete 4 Confessione Reporter è stato scelto da 187.000 spettatori con il 3.6% di share.