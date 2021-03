Ascolti tv: Le iene bene Quarto Grado, Otto e mezzo all'8,5% doppia Gentili

Canzone segreta vince la prima serata ma in calo rispetto alla prima puntata di venerdì scorso. Cresce invece Quarto Grado, battuto però da Le Iene (anche loro in positivo rispetto alla settimana passata), mentre resta stabile Propaganda Live e in leggero aumento Fratelli di Crozza e Titolo V. Nel preserale Lilli Gruber cresce rispetto a venerdì scorso e doppia Veronica Gentili che conduce Stasera Italia su Rete 4.

Ascolti tv prima serata di venerdì 19 marzo

Nella serata di ieri, venerdì 19 marzo 2021, su Rai1 Canzone Segreta, ha conquistato 3.984.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 – Terre Desolate in replica 2.458.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 The Good Doctor 4 ha interessato 1.396.000 spettatori pari al 5.1% di share mentre The Resident 1.119.000 (5.2%).

Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato 1.443.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Titolo V 463.000 spettatori pari ad uno share dell’1.9%. Su Rete4 per Quarto Grado ascolto medio di 1.327.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.039.000 spettatori con uno share del 5.7%. Su TV8 Inferno 1.9% con 446.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.376.000 spettatori (5.3%).

Su Rai4 Il Giustiziere della Notte sigla il 2.4% con 611.000 spettatori e su Rai Premium Enrico Piaggio – Un Sogno Italiano si porta all’1.4% con 360.000 spettatori. Su Iris L’Uomo nel Mirino segna il 2.4% con 605.000 spettatori e su La5 la replica dell’Isola dei Famosi registra lo 0.9% con 170.000 spettatori. Su Real Time Cake Star è la scelta di 508.000 spettatori con l’1.9% di share.

Ascolti tv Access Prime Time di venerdì 19 marzo

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.847.000 spettatori con il 17.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.189.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.8% con 1.055.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.348.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Via dei Matti n°0 ha convinto 1.442.000 spettatori pari al 5.5% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.789.000 spettatori pari al 6.5%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.066.000 individui all’ascolto (4%) nella prima parte e 1.040.000 (3.8%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.345.000 spettatori (8.5%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 554.000 spettatori con il 2% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 538.000 spettatori con il 2%.