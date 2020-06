Ascolti tv, Rai2: esce Fabio Fazio e raddoppia Simona Ventura

Fabio Fazio ha chiuso la stagione di Che Tempo che Fa su Rai2 un paio di settimane fa e il prossimo autunno dovrebbe traslocare e far ritorno a Rai3 dove tutto iniziò. La seconda rete di viale Mazzini perde il conduttore ligure, ma potrebbe avere una 'doppia' Simona Ventura.

Ascolti tv, Due format di Simona Ventura per Rai2

“A settembre ho altri due format per Rai 2. Ho voglia di cose nuove”, ha detto di recente. Insomma non un ritorno di Settimana Ventura. “Dipenderà dai direttori di Rai 2 e RaiSport. Noi facciamo una trasmissione giocosa, e non so quanto si potrà esserlo dopo una pandemia. Mi metto a disposizione. Ne stiamo parlando", ha spiegato a Il Messaggero. Sottolineando che "era una trasmissione nuova in una fascia nuova, occupata per 15 anni da Mezzogiorno in Famiglia. E noi lì abbiamo portato il calcio, a basso costo. Chi ci ha preceduto non è che abbia fatto chissà quali ascolti, viaggiava sul 4 e mezzo per cento. Noi ci siamo assestati verso il 5: sono soddisfatta. Per fidelizzare il pubblico ci vuole tempo“.

Negli scorsi mesi si era ventilato il ritorno di The voice of Italy e di Music Farm. Ma non è il momento: "Mi sembra che al momento manchino i fondi per pensarci. Fare The voice of Italy senza soldi mi pare difficile. E poi ho voglia di cose nuove".