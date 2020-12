Ascolti tv, tante chiacchiere sulla Rai ma i dati crescono

Il servizio pubblico sempre nel mirino delle critiche ma secondo le comparazioni dati della Rai col 2019, gli ascolti crescono. È quanto scrive Prima Comunicazione, rispetto alle altre televisioni generaliste nel mese di novembre che registrano la Rai ha registrato la crescita dello 0,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e in testa in tutti i confronti con la concorrenza. Interessanti i dati dei telegiornali tutti con segno+ , tra cui si distinguono la TgR che alle 14.20 cresce del 3,1 % e alle 19.35 del 3 %, e il Tg3 piu’ 2,2 % alle 14.20 e 3,8 % alle 19.00.

Sempre come riporta Prima Comunicazione, per quanto riguarda i programmi, tra le prime 20 trasmissioni di maggiore ascolto di novembre 2020 sono 16 quelle targate Rai, tra cui domina l’ultimo episodio di ‘Doc – Nelle tue mani’, che giovedì 19 novembre ha superato 8 milioni e mezzo di ascoltatori (con il 30,8 di share ) che conferma il ruolo fondamentale di Rai fiction a Viale Mazzini. Segue il Tg1 Sera di mercoledì 4 novembre, seguito da 8 milioni 112 mila telespettatori, 29,6 di share, mentre il terzo posto è per la partita di Uefa Nation League Bosnia – Italia, vista da 6 milioni 699 mila appassionati (24,3%).