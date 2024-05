Belen, niente Ballando con le Stelle (ecco perchè). Melissa Satta... Tv-Rumor

Ballando con le Stelle: da Belen a Nina Moric e Melissa Satta... Tv-Rumor

Belen Rodriguez a Ballando con le stelle 2024? Voci e indiscrezioni, ma sembra alla fine non sarà una delle concorrenti del talent danzante del sabato sera di Rai1. Lo rivela Davide Maggio, secondo cui è stata la showgirl argentina a fare marcia indietro decidendo di non partecipare.

E, sempre stando a queste indiscrezioni legate al cast del programma presentato da Milly Carlucci (vinto nel 2023 da Wanda Nara) sarebbero infondate le voci su Nina Moric.

Ballando con le Stelle dovrebbe invece avere Melissa Satta tra le concorrenti della prossima edizione. "Sarebbe la prima velina a partecipare in 19 edizioni di Ballando con le Stelle. La collega Elisabetta Canalis ha partecipato a Dancing with the Stars in America", scrive Davide Maggio.

